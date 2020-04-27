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    Футбол в Никарагуа не будет результативным

    Экспресс дня 27 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 27 апреля
    Футболисты «Манагуа»
    В понедельник, 27 апреля, любители футбола смогут понаблюдать лишь за матчами в Никарагуа.

    «Вальтер Ферретти» — «Манагуа»

    Футбол. Чемпионат Никарагуа

    В чемпионате Никарагуа настала пора плей-офф. В первом полуфинальном матче встретятся «Вальтер Ферретти» и «Манагуа».

    В регулярном чемпионате Клаусуры футболисты «Ферретти» финишировали четвертыми, набрав 30 очков в 18 турах.

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    «Манагуа» выглядел лучше и стал первым с 42 набранными баллами.

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    В заключительном туре чемпионата «Манагуа» на своем поле одолел «Ферретти» 1:0, но в этот раз команды сыграют на другом стадионе, поэтому у хозяев будет шанс добыть более приемлемый результат. При этом высокой результативности мы не ждем.

    Ставка: «тотал голов меньше 2» за 1.85.

    «Хувентус Манагуа» U20 — «Реал Эстели» U20

    Футбол. Чемпионат Никарагуа. Молодежное первенство

    В молодежном первенстве чемпионата Никарагуа тоже начались матчи плей-офф. В одном из полуфиналов сыграют «Хувентус Манагуа» и «Реал Эстели», занявшие третье и второе места соответственно.

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    В регулярном чемпионате Клаусуры команды встречались дважды, обменявшись победами с минимальным преимуществом.

    Поскольку это будет первый полуфинал, нам кажется, что тренеры изберут осторожную тактику и постараются в первую очередь надежно сыграть в обороне.

    Ставка: тотал голов меньше 3 за 1.81.

    Общий коэффициент — 3.34. 0

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