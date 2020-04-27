Экспресс дня 27 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

«Вальтер Ферретти» — «Манагуа»
Футбол. Чемпионат Никарагуа
В чемпионате Никарагуа настала пора плей-офф. В первом полуфинальном матче встретятся «Вальтер Ферретти» и «Манагуа».
В регулярном чемпионате Клаусуры футболисты «Ферретти» финишировали четвертыми, набрав 30 очков в 18 турах.
«Манагуа» выглядел лучше и стал первым с 42 набранными баллами.
В заключительном туре чемпионата «Манагуа» на своем поле одолел «Ферретти» 1:0, но в этот раз команды сыграют на другом стадионе, поэтому у хозяев будет шанс добыть более приемлемый результат. При этом высокой результативности мы не ждем.
Ставка: «тотал голов меньше 2» за 1.85.
«Хувентус Манагуа» U20 — «Реал Эстели» U20
Футбол. Чемпионат Никарагуа. Молодежное первенство
В молодежном первенстве чемпионата Никарагуа тоже начались матчи плей-офф. В одном из полуфиналов сыграют «Хувентус Манагуа» и «Реал Эстели», занявшие третье и второе места соответственно.
В регулярном чемпионате Клаусуры команды встречались дважды, обменявшись победами с минимальным преимуществом.
Поскольку это будет первый полуфинал, нам кажется, что тренеры изберут осторожную тактику и постараются в первую очередь надежно сыграть в обороне.
Ставка: тотал голов меньше 3 за 1.81.
Общий коэффициент — 3.34. 0