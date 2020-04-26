Экспресс дня 26 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 26 апреля, тремя матчами чемпионата Белоруссии завершится программа шестого тура.

«Слуцк» — «Белшина»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 6-й тур

В матче между фаворитом и аутсайдером первенства ставим, конечно же, на первого.

«Слуцк» в пяти сыгранных матчах набрал 10 очков, что позволяет ему находится на вершине турнирной таблицы.

«Бело-синие» дважды теряли очки, но делали это в матчах против довольно сильных брестского «Динамо» (0:1) и «Витебска» (1:1).

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В то же время «Белшина» набрала всего два очка, да и то благодаря ничьим со скромными «Неманом» (1:1) и «Смолевичами» (1:1).

Ставка: победа «Слуцка» за 1.85.

«Торпедо-БелАЗ» — «Рух»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 6-й тур

«Торпедо-БелАЗ» тоже имеет на своем счету 10 очков, но проигрывает «Слуцку» по дополнительным показателям.

Главная проблема «автозаводцев» — атака, подтверждением чему служат всего четыре забитых мяча в пяти сыгранных турах.

При этом «Рух», находящийся в середине турнирной таблицы хорош в обороне — два пропущенных мяча при двух забитых.

Из всего этого напрашивается вывод, что высокой результативности от этого матча ждать не стоит.

Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.48.

«Ислочь» — «Витебск»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 6-й тур

«Ислочь» и «Витебск» — две команды из верхней части турнирной таблицы, которые разделяет всего один балл.

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Важно отметить, что четыре из пяти сыгранных матчей «волки» провели на своем поле, что позволило им хорошо начать сезон.

А вот «северяне» на своем поле сыграли всего две игры, но даже при этом набрали на одно очко больше, чем ближайший соперник.

Выделить фаворита в этой паре непросто, но нам кажется, что у гостей есть все шансы как минимум не проиграть.

Ставка: «Витебск» не проиграет за 1.75.

Общий коэффициент — 4.79. 0