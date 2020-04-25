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    Улучшит ли БАТЭ свои позиции?

    Экспресс дня 25 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 25 апреля
    Станислав Драгун
    В субботу, 25 апреля, в белорусском первенстве пройдут три поединка шестого игрового дня.

    «Городея» — БАТЭ

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 6-й тур

    В предыдущем чемпионате Белоруссии «Городея» финишировала на седьмой позиции. В текущем первенстве команда с девятью баллами идет на пятом месте, отставая от трио лидеров всего на одно очко.

    Начали сезон «желто-красные» с двух поражений подряд, поочередно уступив «Витебску» (0:1) и «Шахтеру» (0:2), после чего трижды выиграв «всухую»: у «Энергетика», «Белшины» и минского «Динамо» (все по 1:0).

    БАТЭ в прошлом сезоне впервые за долгие годы не стал чемпионом, заняв второе место. В этом чемпионате клуб из Борисова с семью очками располагается пока на седьмой позиции.

    Начали «желто-синие» первенство с двух поражений подряд, проиграв на выезде «Энергетику» (1:3) и «Славии» (1:2). Затем последовала победы над «Рухом» (1:0) и «Минском» (3:0), а неделю назад в родных стенах сыграли 0:0 с «Торпедо-БелАЗ».

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    • В этом поединке рекомендуем поставить на викторию гостей, которые много потеряли на старте, а сейчас похоже наладили свою игру.

    Ставка: победа БАТЭ за 1.60.

    «Славия» — «Минск»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 6-й тур

    «Славия», закончившая минувшее первенство на восьмом месте, в текущем чемпионате идет пока на седьмой позиции, имея в своей копилке семь зачетных пунктов.

    «Славяне» смогли одержать виктории над БАТЭ (2:1) дома и «Динамо» Брест (2:1) в гостях, потерпели поражения на выезде от «Слуцка» (1:3) и «Ислочи» (1:2), а также еще была ничья с «Рухом» (0:0).

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    «Минск» в прошлом сезоне финишировал лишь на десятой строке. В этом чемпионате «горожане» с шесть очками находятся на 12 позиции.

    Стартовали «столичные» с двух викторий, поочередно обыграв «Белшину» (3:1) и минское «Динамо» (3:1), после чего трижды проиграли. В прошлом туре они в гостях уступили «Руху» (0:1), а ранее были были повержены в гостях «Энергетиком» (0:2) и дома БАТЭ (0:3).

    «Славия» в этом сезоне на своем поле еще никому не проигрывала. Вполне возможно, что эта тенденция продолжится и в этом поединке.

    Ставка: 1Х за 1.30.

    «Динамо» Брест — «Шахтер»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 6-й тур

    «Динамо» в прошлом чемпионате впервые в своей истории завоевало золотые медали, а в текущем первенстве пока идет на восьмой позиции, имея в своем активе семь очков.

    Поражения у клуба из Бреста были в родных стенах от «Славии» (1:3) и на выезде неделю назад от «Витебска» (0:1). Мировая была дома на старте турнира со «Смолевичами» (1:1), одолеть удалось «Слуцк» (1:0) в гостях и «Ислочь» (3:1) дома.

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    • «Шахтер» в прошлом сезоне стал бронзовым призером, а в этом чемпионате играет пока неудачно, находясь на 13 позиции, имея в копилке лишь пять очков.

    «Горняки» смогли одержать одну викторию, переиграв в гостях «Городею» (2:0), а еще было два поражения и две ничьи. В прошлом туре они проиграли дома «Слуцку» (1:2), а неделей ранее сыграли на выезде 0:0 со «Смолевичами».

    В текущем сезоне «Динамо» уже дважды обыгрывало «Шахтер» (по 2:0). Скорее всего, и в этой игре хозяева добьются положительного результата. Ставим на «динамовцев» с форой 0.

    Ставка: победа «Динамо» с форой 0 за 1.70.

    Итоговый коэффициент — 3.53. 0

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    Экспресс дня 25 апреля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.53
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