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    Добудет ли минское «Динамо» первые выездную победу в сезоне?

    Экспресс дня 24 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 24 апреля
    Леонид Кучук
    В пятницу, 24 апреля, в чемпионате Белоруссии по футболу состоятся два поединка шестого тура.

    «Смолевичи» — «Динамо» Минск

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 6-й тур

    «Смолевичи» по итогам прошлого сезона поднялись из второго дивизиона. После пяти туров вышки команда идет предпоследней, имея три очка в активе.

    Стоит отметить, что «смольные» неплохо действуют в обороне, пропустив лишь четыре гола, правда, забить смогли только два мяча. В прошлом туре они сыграли вничью в гостях с «Белшиной» (1:1), а неделей ранее расписали мировую дома с «Шахтером» (0:0).

    Накануне у «Динамо», которое не совсем удачно играет в этом сезоне, сменился тренер. На смену Гуренко пришел Кучук, работавший с рядом клубов РПЛ.

    После пять туров минчане смогли набрать только шесть баллов, занимая в турнирной таблице всего 11 строчку. В прошлом туре «бело-синие» дома обыграли 2:0 «Неман», а перед этим проиграли в гостях «Городеи» (0:1).

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    • «Динамо» после смена тренера вполне может одолеть одного из аутсайдеров первенства даже в его логове. К тому же, минчане вполне удачно играют со своим предстоящим противником.

    Ставка: победа «Динамо» за 1.96.

    «Неман» — «Энергетик-БГУ»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 6-й тур

    «Неман», закончивший прошлый чемпионат Белоруссии в середине таблицы, в текущем первенстве после пяти туров идет 14, опережая зону вылета на два очка.

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    В минувшем туре гродненцы в Минске проиграли «Динамо» со счетом 0:2, а до этого дважды играли вничью — дома с «Белшиной» (1:1) и в Солигорске с «Шахтером» (0:0).

    «Энергетик» финишировал в прошлом сезоне только во второй половине турнирной таблицы, демонстрируя очень результативный футбол.

    В текущем же первенстве «студенты» после пяти туров находятся на четвертой позиции, уступая тройке лидеров только одно очко. После серии из трех викторий кряду, «энергетики» затем проиграли в двух турах, поочередно уступив в гостях «Торпедо-БелАЗ» (0:2) и в родных стенах «Городеи» (0:1).

    На своей арене «Неман» выступает в целом неплохо. В игре с соперником, провалившего две последние игры, гродненцы вполне могут рассчитывать на набранные баллы.

    Ставка: 1Х за 1.37.

    Итоговый коэффициент — 2.68. 0

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    Экспресс дня 24 апреля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.68
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