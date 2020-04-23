КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри КейнДолжен ли Кейн покидать «Тоттенхэм»? Фанаты «Атлетико»«Ливерпуль» — «Атлетико». Матч на «Энфилде» мог стать причиной распространения коронавируса Деннис Бергкамп и Арсен ВенгерКрасиво, но бесполезно. В 2001-м «Арсенал» переиграл «Юве», а Бергкамп сделал крутейший ассист в истории ЛЧ
  • 11:03
    • Мане из-за Клоппа хочет перейти в «Реал»
  • 07:17
    • Россия находится на 19-м месте в мире по экспорту футболистов
  • 07:00
    • Турнир UFC 249 может пройти 9 мая во Флориде
  • 00:16
    • Стали известны новые даты проведения ЧЕ по легкой атлетике в Москве
  • 21:46
    • В белорусском «Немане» зафиксировано 23 случая заражения коронавирусом
  • 21:31
    • В Нидерландах запретили проводить футбольные турниры до 1 сентября
  • 21:16
    • Чемпионат Швеции стартует в июне со зрителями
    Все новости спорта

    Сравняет ли «Тайвань Бир» счет в финальной серии?

    Ординар дня 23 апреля. Прогнозы и ставки на баскетбол

    Экспресс
    Прогноз на Ординар дня 23 апреля
    Первый матч выиграл «Юйлонь Динос»
    В четверг, 23 апреля, пройдет второй финальный матч плей-офф чемпионата Тайваня по баскетболу.

    «Юйлонь Динос» — «Тайвань Бир»

    Баскетбол. Чемпионат Тайваня. Финал

    «Юйлонь Динос» завершил второй этап регулярного сезона на третьей строке. В 16 поединках команда добыла семь победных результатов и девять встреч проиграла.

    Как третья команда первенства, «динозаврам» пришлось играть в полуфинале плей-офф, где им противостоял «Пауян», финишировавший на второй строке регулярного первенства.

    «Юйлонь Динос» на этом этапе не испытал особых проблем, трижды одолев своего оппонента — 103:90 и 100:85 дома, а также 91:89 — на выезде.

    «Тайвань Бир» закончил второй этап регулярного чемпионата на первой строке и сразу попал в финал плей-офф. За 16 поединков первенства «пивовары» добыли 14 викторий и дважды уступили.

    Первый финальный матч, прошедший на площадке «Тайвань Бир», принес победу «Юйлонь Динос» со счетом 88:83. Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу «динозавров».

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    В этом регулярном сезоне команды провели между собой восемь встреч, где шесть матчей выиграли «пивовары» и в двух играх виктории праздновал «Юйлонь Динос».

    Прогнозируем, что «Тайвань Бир» сможет добыть викторию в этом поединке, т.с. сравняв счет в серии. Думаем, что гости победят с небольшой разницей, поэтому ставим с форой (-2,5). Также вполне возможно, что поединок будет результативный. Ставим еще на ТБ 166,5. 0

  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • На что ставить в Фонбет?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Куктош — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Complexity — Astralis
  • Прочие
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч BOOM Esports — RED Canids
  • Прочие
  • Сегодня в 19:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч GenG — 100 Thieves
  • Прочие
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Смолевичи — Динамо Минск
  • Футбол
  • Послезавтра в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Неман — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Паулу Дибала
  • «Ювентус» должен строиться вокруг Дибалы
    • 02:56 19/04/2020     Дайо Упамекано
  • Дайо Упамекано: Почему он интересен «МЮ» и «Манчестер Сити»?
    • 06:28 17/04/2020     Жозе Моуринью оформил с «Интером» требл
  • Как изменился футбол за последние 10 лет. От пика Моуринью до господства суперклубов
    • 18:22 20/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    Ординар дня 23 апреля. Прогнозы и ставки на баскетбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
    Тоже интересно
    Идрисса Гейе Футбол Успех ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от этого новичкаСможет ли клуб выиграть главный еврокубок? Вчера в 04:200
  • 07:50
    • ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года
  • 12:07
    • «Анжи» возглавил рейтинг FourFourTwo
  • 11:51
    • «Динамо» продлило контракт с защитником
    Сердар Азмун Футбол Трансферный дайджест. 14-20 апреляРасстанется ли «Зенит» с иранским голеадором, переберется ли хавбек «Барсы» в Англию, переедет ли защитник «Порту» в Париж и другие трансферные новости последних дней Вчера в 00:290
  • Экспресс дня

  • Сравняет ли «Тайвань Бир» счет в финальной серии?
  • 1.50
    •
  • 11:36
    • «Интер» назвал цену за Шкриньяра «Ман Сити»
  • 11:17
    • «Манчестер Сити» следит за защитником «Брайтона»
  • 09:59
    • «Наполи» включился в борьбу за Ракитича
    Жозе Моуринью оформил с «Интером» требл Футбол Как изменился футбол за последние 10 лет. От пика Моуринью до господства суперклубовПришло время узнать, как много перемен принесло нам последнее десятилетие 20/04/2020 в 18:220
  • 09:45
    • Неймар согласен на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»
  • 09:30
    • Рекоба: Титов легко мог играть в любом топ-клубе Европы
  • 09:15
    • Экс-глава «Феррари» стал водителем скорой помощи
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие