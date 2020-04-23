Ординар дня 23 апреля. Прогнозы и ставки на баскетбол

В четверг, 23 апреля, пройдет второй финальный матч плей-офф чемпионата Тайваня по баскетболу.

«Юйлонь Динос» — «Тайвань Бир»

Баскетбол. Чемпионат Тайваня. Финал

«Юйлонь Динос» завершил второй этап регулярного сезона на третьей строке. В 16 поединках команда добыла семь победных результатов и девять встреч проиграла.

Как третья команда первенства, «динозаврам» пришлось играть в полуфинале плей-офф, где им противостоял «Пауян», финишировавший на второй строке регулярного первенства.

«Юйлонь Динос» на этом этапе не испытал особых проблем, трижды одолев своего оппонента — 103:90 и 100:85 дома, а также 91:89 — на выезде.

«Тайвань Бир» закончил второй этап регулярного чемпионата на первой строке и сразу попал в финал плей-офф. За 16 поединков первенства «пивовары» добыли 14 викторий и дважды уступили.

Первый финальный матч, прошедший на площадке «Тайвань Бир», принес победу «Юйлонь Динос» со счетом 88:83. Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу «динозавров».

В этом регулярном сезоне команды провели между собой восемь встреч, где шесть матчей выиграли «пивовары» и в двух играх виктории праздновал «Юйлонь Динос».

Прогнозируем, что «Тайвань Бир» сможет добыть викторию в этом поединке, т.с. сравняв счет в серии. Думаем, что гости победят с небольшой разницей, поэтому ставим с форой (-2,5). Также вполне возможно, что поединок будет результативный. Ставим еще на ТБ 166,5. 0