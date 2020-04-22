Экспресс дня 22 апреля. Прогнозы и ставки на футбол и гандбол

В среду, 22 апреля, в чемпионате Таджикистана по футболу пройдет один матч, а в Белоруссии состоится поединок гандбольного первенства.

«Куктош» — «Худжанд»

Футбол. Чемпионат Таджикистана. 3-й тур

«Куктош» завершил прошлый чемпионат Таджикистана на шестой строчке в таблице, правда, отстав от третьей позиции всего на три очка.

В первом туре первенства дружина из Рудаки в родных стенах сыграла вничью с «Регар-ТадАЗ» (0:0), а затем «Куктош» в гостях разгромил «Истаравшан» (3:0), забив все три мяча в самой концовке, играя в большинстве.

«Худжанд» в минувшем сезоне стал серебряным призером таджикского первенства, но отстав от чемпиона аж на 15 баллов.

Начали этот сезон «орлы» с поражения в Суперкубке страны от «Истиклола» (1:2). В чемпионате они в первом туре на выезде одолели «ЦСКА-Памир» (3:1), а во втором матче первенства уже на дома уступили «Хатлону» со счетом 2:3.

Шесть предыдущих очных встреч выиграл «Худжанд», но теперь не исключаем, что «Куктош» прервет эту неудачную серию. Ставим на хозяев, но с форой.

Ставка: победа «Куктоша» с форой (+2) за 1.40.

«Машека» — «Мешков» Брест

Гандбол. Чемпионат Белоруссии

«Машека» после 24 матчей первенства занимает третье место в турнирной таблице среди шести участников. Команда победила в 10 встречах при 13 поражениях и одной ничьей.

На данный момент у нее 3-матчевая выигрышная серия. Но все эти виктории «Машека» добыла у коллективов, расположенные ниже, чем она в турнирной таблице. Перед этим было два фиаско от вышестоящих клубов.

«Мешков» — безоговорочный лидер гандбольного чемпионата Белоруссии. За 24 игры клуб из Бреста победил в 23 из них при одном поражении, но вторую стоку он опережает только на четыре очка.

В этом сезоне команды провели между собой четыре игры, где во всех победил «Мешков». Все выигрыши были разгромлены, самый минимальный отрыв составил девять мячей.

В этом поединке «Мешков» не должен испытать проблем, скорее всего, снова крупно победив.

Ставка: победа «Мешков» с форой (-5,5) за 1.45.

Итоговый коэффициент — 2.03. 0