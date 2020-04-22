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    «Куктош» прервет неудачную серию с «Худжандом»?

    Экспресс дня 22 апреля. Прогнозы и ставки на футбол и гандбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 22 апреля
    «Куктош» — «Худжанд»
    В среду, 22 апреля, в чемпионате Таджикистана по футболу пройдет один матч, а в Белоруссии состоится поединок гандбольного первенства.

    «Куктош» — «Худжанд»

    Футбол. Чемпионат Таджикистана. 3-й тур

    «Куктош» завершил прошлый чемпионат Таджикистана на шестой строчке в таблице, правда, отстав от третьей позиции всего на три очка.

    В первом туре первенства дружина из Рудаки в родных стенах сыграла вничью с «Регар-ТадАЗ» (0:0), а затем «Куктош» в гостях разгромил «Истаравшан» (3:0), забив все три мяча в самой концовке, играя в большинстве.

    «Худжанд» в минувшем сезоне стал серебряным призером таджикского первенства, но отстав от чемпиона аж на 15 баллов.

    Начали этот сезон «орлы» с поражения в Суперкубке страны от «Истиклола» (1:2). В чемпионате они в первом туре на выезде одолели «ЦСКА-Памир» (3:1), а во втором матче первенства уже на дома уступили «Хатлону» со счетом 2:3.

    Шесть предыдущих очных встреч выиграл «Худжанд», но теперь не исключаем, что «Куктош» прервет эту неудачную серию. Ставим на хозяев, но с форой.

    Ставка: победа «Куктоша» с форой (+2) за 1.40.

    «Машека» — «Мешков» Брест

    Гандбол. Чемпионат Белоруссии

    «Машека» после 24 матчей первенства занимает третье место в турнирной таблице среди шести участников. Команда победила в 10 встречах при 13 поражениях и одной ничьей.

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    На данный момент у нее 3-матчевая выигрышная серия. Но все эти виктории «Машека» добыла у коллективов, расположенные ниже, чем она в турнирной таблице. Перед этим было два фиаско от вышестоящих клубов.

    «Мешков» — безоговорочный лидер гандбольного чемпионата Белоруссии. За 24 игры клуб из Бреста победил в 23 из них при одном поражении, но вторую стоку он опережает только на четыре очка.

    В этом сезоне команды провели между собой четыре игры, где во всех победил «Мешков». Все выигрыши были разгромлены, самый минимальный отрыв составил девять мячей.

    В этом поединке «Мешков» не должен испытать проблем, скорее всего, снова крупно победив.

    Ставка: победа «Мешков» с форой (-5,5) за 1.45.

    Итоговый коэффициент — 2.03. 0

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    Экспресс дня 22 апреля. Прогнозы и ставки на футбол и гандбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
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