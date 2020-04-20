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    «Ахал» продолжит свою успешную серию?

    Экспресс дня 20 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 20 апреля
    «Ахал»
    20 апреля состоится несколько матчей в чемпионате Туркменистана.

    «Ахал» — «Шагадам»

    Футбол. Чемпионат Туркменистана. 4 тур

    «Ахал» пропустил второй тур, но несмотря на это команда занимает второе место в лиге с 6 очками. Клуб одержал две «сухие» победы подряд.

    На старте сезона хозяева выиграли со счетом 2:0 у «Небитчи». Далее была победа над «Мервом» с результатом 3:0 в третьем туре. Благодаря этому коллектив имеет лучший показатель голов в турнире — 5 забитых и ни одного пропущенного.

    «Шагадам» отыграл все прошлые туры, но при этом гости занимают предпоследнее место в таблице. Они не одержали ни единой победы, дважды сыграв вничью и потерпев поражение.

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    Команда начала с нулевой с «Ашхабадом». Затем было поражение с минимальным от «Небитчи» и ничейный результат с «Алтын Асыр» (1:1).

    «Ахал» явно лучше. Команда набрала максимальное количество очков за два тура, при этом она хорошо обороняется, не давая сопернику забить.

    Ставка: П1 за 1.45.

    «Мерв» — «Ашхабад»

    Футбол. Чемпионат Туркменистана. 4 тур

    «Мерв» идет на 2-матчевой серии поражений, хотя команда начала неплохо, обыграв в первом туре «Энергетик» со счетом 1:0.

    После этого пошли неудачи. Сначала на выезде команда была разгромлена «Ахалом» со счетом 3:0, затем было еще одно выездное поражение от «Алтын Асыра» с результатом 2:0. В итоге «Мерв» заработал худшую разницу голов, которая составляет -4.

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    «Ашхабад» идет чуть выше по турнирной таблице с четырьмя очками. В прошлом туре команда прервала безвыигрышную серию из двух игр — ничья с «Шагадамом» 0:0 и поражение от «Копетдага» 0:1. Третья игра была против «Энергетика». Так гостям удалось выиграть 0:1.

    Примечательно, что за последние 8 матчей в чемпионате «Ашхабад» проиграл всего лишь раз.

    Пока что «Мерв» выглядит хуже своего соперника. «Ашхабад» сейчас редко проигрывает в чемпионате, да и в очных дуэлях команда одержала четыре победы подряд.

    Ставка: Х2 за 1.39

    «Небитчи» — «Энергетик»

    Футбол. Чемпионат Туркменистана. 4 тур

    «Небитчи» выиграли один из трех матчей чемпионата, обыграв на своем поле «Шагадам» с минимальным счетом. В первом и третьем туре клуб терпел поражения. Сначала команда проиграла «Ахалу» 2:0, а после этого потерпела фиаско в матче с «Копетдагом» (1:0).

    «Небитчи» имеют не очень утешительную статистику в последних играх чемпионата. Победа над «Шагадамом» стала единственной в пяти поединках турнира.

    «Энергетик» сейчас является последней команду Йокары-лиги с одним баллом в активе. Оно было добыто в матче с «Копетдагом» (0:0). Затем коллектив проиграл «Мерву» 1:0 и «Ашхабаду» 0:1.

    В нынешнем сезоне «Энергетик» еще не забивал. Также отметим, что в восьми матчах турнира клуб выиграл один раз.

    Обе команды имеют примерно одинаковые результаты. Обоим нужны очки, так что за них они будут бороться. Соперники похожи результативностью, поэтому ожидаем «низовой» поединок.

    Ставка: тотал меньше 2.5 за 1.68.

    Итоговый коэффициент — 3.39. 0

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