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    «Истиклол» не допустит осечки в игре с «Хатлоном»?

    Экспресс дня 19 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 19 апреля
    «Истиклол»
    В воскресенье, 19 апреля, пройдут три матча третьего игрового дня в чемпионате Таджикистана.

    «Истиклол» — «Хатлон»

    Футбол. Чемпионат Таджикистана. 3-й тур

    «Истиклол» в прошлом сезоне завоевал очередные золотые медали, обойдя в турнирной таблице второе место на 15 очков, уступив только дважды в 21 поединке.

    Этот год команда начала победой над «Худжандом» (2:1) в Суперкубке Таджикистана. В первенстве она продолжила выигрывать. В первом туре был на выезде разгромлен «Душанбе 83» (7:0), а во второй встрече дома повержен «ЦСКА-Памир» (2:0). С шестью очками «Истиклол» захватил лидерство в чемпионате.

    «Хатлон» финишировал в прошлом сезоне всего лишь на седьмой строчке. И только расширение вышки позволило коллективу избежать нервотрепки переходных матчей.

    В текущем первенстве «львы» еще очки не теряли, выиграв оба стартовых поединка и идут вторыми. В первом туре они на домашнем поле одолели «Истаравшан» (2:1), а затем на выезде переиграли «Худжанд» (3:2).

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    • «Хатлон» на старте сезона выглядит неплохо, и вряд ли крупно проиграет в этом матче. Ставим на победу гостей с форой +3.

    Ставка: победа «Хатлона» с форой (+3) за 1.61.

    «Куктош» — «Худжанд»

    Футбол. Чемпионат Таджикистана. 3-й тур

    «Куктош» завершил прошлый чемпионат Таджикистана на шестой строчке в таблице, правда, отстав от третьей позиции всего на три очка.

    В первом туре первенства дружина из Рудаки в родных стенах сыграла вничью с «Регар-ТадАЗ» (0:0), а затем «Куктош» в гостях разгромил «Истаравшан» (3:0), забив все три мяча в самой концовке, играя в большинстве.

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    «Худжанд» в минувшем сезоне стал серебряным призером таджикского первенства, но отстав от чемпиона аж на 15 баллов.

    Начали этот сезон «орлы» с поражения в Суперкубке страны от «Истиклола» (1:2). В чемпионате они в первом туре на выезде одолели «ЦСКА-Памир» (3:1), а во втором матче первенства уже на дома уступили «Хатлону» со счетом 2:3.

    Шесть предыдущих очных встреч выиграл «Худжанд», но теперь не исключаем, что «Куктош» прервет эту неудачную серию. Ставим на хозяев, но с форой.

    Ставка: победа «Куктоша» с форой (+2) за 1.40.

    «ЦСКА-Памир» — «Локомотив Памир»

    Футбол. Чемпионат Таджикистана. 3-й тур

    «ЦСКА-Памир» в прошлом сезоне занял четвертое место, отстав от третьей строчки всего на один балл.

    В этом году «армейцы» играют пока неудачно, проиграв обе матча первенства. Сперва она в родных стенах уступила«Худжанду» со счетом 1:3, а затем на выезде были бита на выезде «Истиклолом» (0:2).

    «Локомотив-Памир» в прошлом году стал победителем Перовой лиги и повысился в классе. Своего ближайшего конкурента в первом дивизион он опередил лишь на пункт.

    В вышке «железнодорожники» стартовали с домашней мировой с еще одним новичком «Файзкандом» (2:2), а неделю назад переиграли дома еще одного дебютанта элиты «Душанбе 83» со счетом 1:0.

    В этом поединке рискнем поставить на викторию хозяев, которые имеет более весомый опыт в элите, но пока не имеют набранных очков.

    Ставка: победа «ЦСКА-Памир» за 2.00.

    Итоговый коэффициент — 4.50. 0

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