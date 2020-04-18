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    Экспресс дня 18 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 18 апреля
    Игрок БАТЭ
    В субботу, 18 апреля, пройдут три заключительных поединка пятого игрового дня в чемпионате Белоруссии.

    БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 5-й тур

    БАТЭ, который в прошлом чемпионате стал вторым, начал текущий сезон не совсем уверенно. Если в Кубке Белоруссии команда сумела дойти до полуфинала, но в первом матче этой стадии уступила в гостях «Славии» (0:1), то в первенстве с шестью очками занимает в таблице всего девятую строчку.

    На старте турнира коллектив из Борисова поочередно уступала в гостях 1:3 «Энергетику» и 1:2 «Славии», однако затем добивался двух «сухих» викторий: над «Рухом» (1:0) дома и «Минском» (3:0) на выезде.

    «Торпедо-БелАЗ», начавший сезон вылетом из 1/4 Кубка страны, дважды проиграв «Шахтеру» из Солигорска, в чемпионате выступает успешно, и на данный момент с девятью очками возглавляет турнирную таблицу.

    Свое единственное поражение в первенстве дружина из Жодино потерпела в гостях от минского «Динамо» (0:2), а остальные три встречи были выиграны. Были одержаны минимальные виктории над «Шахтером» и «Белшиной» (по 1:0), а неделю тому назад она дома разобралась с «Энергетиком» (2:0).

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    • Даже несмотря на то, что БАТЭ будет играть с текущем лидером, в этой игре прогнозируем викторию хозяев.

    Ставка: победа БАТЭ за 1.48.

    «Витебск» — «Динамо» Брст

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 5-й тур

    «Витебск» прошлый чемпионат закончил во второй половине турнирной таблицы чемпионата, а в этом первенстве пока идет шестым, имея на своем счету семь баллов.

    «Северяне» смогли обыграть по 1:0 «Городею» дома и «Смолевичи» в гостях, проиграли в Гродно «Неману» (0:2), а в прошлом туре на выезде разошлись миром со «Слуцком» (1:1).

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    «Динамо», ставшее чемпионом в прошлом году, пока идет на четвертой позиции, набрав в четырех поединках первенства семь очков.

    Начал чемпионат коллектив из Бреста домашней мировой со «Смолевичами» (1:1), затем обыграл в гостях 1:0 «Слуцк», после чего проиграл в родных стенах «Славии» (1:1), а в минувшем туре на своей территории одолел «Ислочь» (3:1). Также «Динамо» в первом матче полуфинала Кубка страны дома обыграло солигорский «Шахтер» (2:0).

    «Динамо» начинает набирать ход, и вполне может рассчитывать на максимум очков в этой игре.

    Ставка: победа «Динамо» за 1.74.

    «Ислочь» — «Славия» Мозырь

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 5-й тур

    «Ислочь» в прошлом сезоне финишировала в топ-5, а в этом первенстве на текущий момент занимает седьмую позицию, набрав в четырех встречах шесть пунктов.

    Стартовали «волки» блестяще, одержав две «сухие» виктории: дома над «Неманом» (1:0) и в гостях над «Смолевичами» (1:0). Но затем сбавили обороты, проиграв две встречи подряд. Сперва в родных стенах было фиаско от «Слуцка» (2:3), а неделю назад команда в Бресте потерпела ожидаемое поражение от «Динамо» (1:3).

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    • «Славия» в прошлом сезоне стала восьмой, а в этом чемпионате Белоруссии клуб из Мозыря идет пока пятым, отставая от дуэта лидеров только на два балла.

    В первом туре «славяне» проиграли в гостях «Слуцку» (1:3), поле чего переиграли дома БАТЭ (2:1) и на выезде брестское «Динамо» (2:1), а неделю назад поделили очки в родных стенах с «Рухом» (0:0). Также «Славия» добралась до полуфинала Кубка, и в первом матче этой стадии сумела дома одолеть БАТЭ (1:0).

    Прогнозируем, что «Славия», которая подходит к матчу с серией без поражений, способна продлить этот удачный отрезок.

    Ставка: Х2 за 1.70.

    Итоговый коэффициент — 4.37. 0

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    Экспресс дня 18 апреля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.37
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