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    Добудет ли солигорский «Шахтер» вторую победу в чемпионате?

    Экспресс дня 17 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 17 апреля
    Игроки «Шахтера»
    В пятницу, 17 апреля, пройдут еще два поединка пятого игрового дня в чемпионате Белоруссии.

    «Шахтер» Солигорск — «Слуцк»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 5-й тур

    «Шахтер» в прошлом чемпионате занял третье место, а в этом первенстве после четырех туров находится только во второй половине турнирной таблицы, имея на своем счету пять баллов.

    В первом туре «горняки» в родных стенах проиграли «Торпедо-БелАЗ» (0:1), потом в гостях одолели «Городею» (2:0), а затем дважды сыграли вничью. С «Неманом» дома и на выезде со «Смолевичами» (по 0:0). Между этими встречами они в первом матче полуфинала Кубка страны в Бресте проиграли местному «Динамо» (0:2).

    «Слуцк», который лишился основного спонсора, пока неплохо выступает в этом сезоне, и на текущий момент в чемпионате идет на третьем месте, на два балла отставая от дуэта лидеров.

    Команда проиграла лишь раз, уступив в родных стенах брестскому «Динамо» со счетом 0:1, также «бело-синие» обыгрывали дома «Славию» (3:1) и в гостях «Ислочь» (3:2), а неделю назад они на своей территории разошлась миром с «Витебском» (1:1).

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    • «Шахтер» демонстрирует неплохую игру, но команду сильно подводит реализация. Прогнозируем, что в этой игре «горняки» смогут реализовать большинство своих моментов и победят.

    Ставка: П1 за 1.43.

    «Белшина» — «Смолевичи»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 5-й тур

    «Белшина» в прошлом сезоне играла в первой лиге, по итогам которой смогла повысится в классе. В четырех стартовых турах вышки, команда набрала только один пункт, и замыкает турнирную таблицу.

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    Единственный свой балл коллектив из Бобруйска набрал в прошлом туре, сыграв 1:1 в гостях с «Неманом», а перед этим потерпел поражения от «Торпедо-БелАЗ» (0:1), «Городеи» (0:1) и «Минска» (1:3).

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    «Смолевичи» также поднялись в вышку из второго дивизиона. После четырех туров элиты команда имеет два набранных балла, и занимает 15-е место в турнирной таблице.

    Поделить очки удалось с брестским «Динамо» (1:1) и «Шахтером» (0:0). Поражения же были минимальны (по 0:1) от «Ислочи» и «Витебска».

    Оба коллектива неубедительно смотрятся в атаке, забив на двоих только три мяча. Прогнозируем, что и в этой игре много голов не будет. Ставим на ТМ 2,5.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.50.

    Итоговый коэффициент — 2.14. 0

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