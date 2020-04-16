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    Экспресс дня 16 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 16 апреля
    «Энергетик-БГУ»
    В четверг, 16 апреля, состоятся два поединка пятого тура в чемпионате Белоруссии.

    «Энергетик-БГУ» — «Городея»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 5-й тур

    «Энергетик-БГУ» после четырех туров чемпионата идет в турнирной таблице на второй позиции, имея при этом одинаковое количество баллов с лидером (по 9).

    На старте турнира «студенты» дома неожиданно разобрались с БАТЭ (3:1), после чего они поочередно обыграли новичка вышки «Рух» (1:0) на выезде и «Минск» (2:0) в родных стенах, но неделю тому назад допустили первую осечку, потерпев на выезде поражение от «Торпедо-БелАЗ» со счетом 0:2.

    «Городея» прошлый чемпионат Белоруссии завершила в середине таблицы, а в этом первенстве пока идет на восьмой позиции, имея в копилке шесть набранных очков.

    Стартовали «красно-желтые» с двух «сухих» поражений от «Витебска» (0:1) и солигорского «Шахтера» (0:2). Затем они только побеждали, поочередно одолев в гостях «Белшину» (1:0) и в родных стенах минское «Динамо» (1:0).

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    • В основном в этом чемпионате эти коллективы играли на «меньше», но в этом поединке ждем более-менее результативной игры.

    Ставка: ТБ 1,5 за 1.39.

    «Динамо» Минск — «Неман»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 5-й тур

    Минское «Динамо», которое в прошлом первенстве финишировало на четвертом месте, в текущем сезоне выступает пока неудачно. Сначала «бело-синие» в четвертьфинале Кубка дважды уступил БАТЭ, вылетев с турнира.

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    В чемпионате они смогли набрать всего три балла и располагаются в турнирной таблице только на 14-м месте. Зачетные пункты минчане набрали в домашней игре с «Торпедо-БелАЗ» (2:0). Три другие встречи они проиграли: дома «Руху» (0:1), в дерби «Минску» (2:3) и накануне в гостях «Городеи» (0:1).

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    «Неман» прошлый чемпионат завершил в середине таблицы, и в текущем первенстве на данный момент занимает только 11-е место, имея в своей копилке пять баллов.

    За четыре тура гродненцы потерпели только одно поражение, уступив в первом туре на выезде «Ислочи» (0:1), после чего дома переиграли 2:0 «Витебск», а затем поочередно расписали мировые в Солигорске с «Шахтером» (0:0) и в родных стенах с «Белшиной» (1:1).

    На своей арене «Динамо» с «Немонам» играет неплохо, зачастую добиваясь побед. Прогнозируем, что и в этой игре минчане возьмут три очка.

    Ставка: побда «Динамо» за 1.73.

    Итоговый коэффициент — 2.40. 0

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