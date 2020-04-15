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    Чемпионата Никарагуа U20: как пройдут матчи среды?

    Экспресс дня 15 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 15 апреля
    «Ферретти U20»
    15 апреля состоятся два матча 17-го тура чемпионата Никарагуа U20.

    «Ферретти U20» — «Лас-Сабанас U20»

    Футбол. Чемпионат Никарагуа U20. 17-й тур

    Молодежка «Ферретти» с 25 зачетными пунктами разместилась на третьей строке в турнирной таблице. Команда обеспечила себе место в плей-офф, но до второй строки ей уже не достать.

    За последние пять матчей первенства «красно-черные» уступили лишь раз, проиграв вышестоящей команде (1:4). Также еще в этот период было две ничьи и две виктории.

    «Лас-Сабанас U20» с 15 очками находится на восьмой строке. От топ-6 команда отстает на шесть баллов и практически лишилась шансов на плей-офф.

    За период в пять последних встреч, «трехцветные» добились лишь одной победы, переиграв тур тому назад дома «Халапу» (4:1), еще была одна ничья и три игры они проиграли.

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    • В первом круге «Ферретти» победил (2:1). Скорее всего, и в этом поединке победят снова «красно-черные».

    Ставка: победа «Ферретти U20» за 1.33.

    «Ювентус Манагуа U20» — «Окоталь U20»

    Футбол. Чемпионат Никарагуа U20. 17-й тур

    «Ювентус Манагуа U20» с 23 набранными баллами разместился на пятой строке в турнирной таблице. Чтобы обеспечить себе участие в плей-офф команде нужно набрать всего одно очко.

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    В своем последнем матче первенства, «Юве» в родных стенах разгромил соседа по таблице «Реал Модрис» (5:1), а перед этим клуб из столицы проиграл две встречи подряд.

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    Молодежка «Окоталя» идет седьмой, проигрывая шестерки четыре пункта, на которой находится «Реал Мадрис».

    «Желто-синие» уступили в своих последних двух играх чемпионата, но среди их соперников были лидеры первенства, а до этого они два матче не проигрывали.

    В первом круге «Окоталь» дома победил (1:0). В этом поединке очки нужны больше гостям. Рискнем поставить на них с форой.

    Ставка: победа «Окоталя U20» с форой (+1) за 1.76.

    Итоговый коэффициент — 2.34. 0

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