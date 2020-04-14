Ординар дня 14 апреля. Прогнозы и ставки на баскетбол

Во вторник, 14 апреля, пройдет первый полуфинальный матч плей-офф чемпионата Тайваня по баскетболу.

«Юйлонь Динос» — «Пауян»

Баскетбол. Чемпионат Тайваня. Плей-офф

«Юйлонь Динос» завершил второй этап регулярного сезона на третьей строке. В 16 поединках команда добыла семь победных результатов и девять встреч проиграла.

В апреле «динозавры» выступали не очень хорошо. За шесть встреч этого месяца они уступили в пяти играх и только в одной игре вышли победителями, переиграв конкурента за попадание в плей-офф «Бэнк оф Тайвань» — 90:85.

После той игры «красно-синие» были повержены в двух встречах подряд — на выезде аутсайдером «Цзютаю» (70:92) и дома лидером «Тайвань Бир» (73:77).

«Пауян» финишировал в регулярном чемпионате на второй позиции среди пяти участников. В 16 поединках команда победила в девяти из них при семи поражениях.

Заканчивали «монахи» регулярное первенство четырьмя поражения подряд, уступив в этом отрезке дважды «Таувань Бир», а также по разу «Цзютаю» и «Бэнк оф Тайвань».

В этом сезоне эти коллективы провели между собой восемь встреч, в которых поровну поделили победы и поражения (по четыре). Последний раз они играли в начале апреле, где «Пауян» на выезде одолел «Юйлонь Динос» со счетом 109:82, а до этого дважды побеждали «динозавры».

Обе команды на данный момент находится не в лучшем состоянии, но в этом поединке мы ставим на гостей с форой, которые в последнее время только проигрывали. Также думает, что поединок будет результативным. 0