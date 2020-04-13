Ординар дня 13 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

В понедельник, 13 апреля, состоится матч четвертого тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии.

«Славия» Мозырь — «Рух» Брест

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 4-й тур

В прошлом сезоне «Славия» стала восьмой, набрав 37 очков и показав отрицательную разницу мячей — 35-40.

В этом году команда начала с двух разгромов по 3:0 перволигового «Днепра» в Кубке страны. В чемпионате клуб из Мозыря стартовал неудачно, уступив «Слуцку» со счетом 0:1. Игра получилась абсолютно фееричной, так как арбитр назначил пять пенальти, а «Славия» завершала поединок в меньшинстве.

Далее были две подряд победы над, как считалось еще зимой, главными фаворитами сезона — БАТЭ (2:1) и чемпионским «Динамо-Брест» (2:1). В турнирной таблице Высшей лиги коллектив занимает седьмое место, набрав 6 очков.

Последним поединком перед очередным туром стал первый полуфинал Кубка Белоруссии и еще одна победа над БАТЭ — 1:0.

«Рух» в 2018-м вышел в Первую лигу, а уже в прошлом году занял третье место, а в переходных матчах праздновал успех и пробился в элиту.

В межсезонье команда сменила главного тренера и провела несколько серьезных товарищеских поединков. Подготовка получилась удачной, ведь уже в первом туре удалось победить минское «Динамо» (1:0).

Однако затем «Рух» потерпел два поражения со счетом 0:1 — от «Энергетика-БГУ» и БАТЭ. После трех туров коллектив идет 13-м, набрав 3 очка.

В связи с тем, что событий на фоне пандемии коронавируса в мире сейчас минимум, мы предложим несколько ординаров на эту игру.

Гости в целом выглядят менее убедительно, чем их соперник, поэтому есть смысл поставить на победу «Славии» за 2.05. Кроме того, ждать большого количества голов не стоит — «Рух» будет действовать вторым номером и сосредоточится на защите собственных ворот. Предлагаем взять тотал матча меньше 2,5 гола за 1.70.

Если комбинировать эти ставки, то предлагаем взять оптимальный вариант — «Славия» не проиграет и ТМ 2,5 за 2.15. 0