Экспресс дня 12 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 12 апреля, в рамках четвертого тура чемпионата Белоруссии по футболу пройдут три поединка.

«Минск» — БАТЭ

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 4-й тур

«Минск» в прошлом чемпионате Белоруссии финишировал на десятой позиции, а в текущем располагается пока на второй строчке.

«Горожане» на старте этого сезона выиграли на выезде у «Белшины» (3:1), затем в дерби переиграли минское «Динамо» (3:2), а в прошлом туре первенства они потеряли первые очки, проиграв «Энергетику» со счетом 0:2.

БАТЭ прошлый сезон завершил на втором месте, оставшись за долгие годы без золотых медалей. В текущем первенстве после трех туров борисовчане находятся во второй половине турнирной таблицы.

Начали этот чемпионат Белоруссии «желто-синие» с двух поражений подряд, поочередно уступив на выезде «Энергетику» (1:3) и «Славии»(1:2). И только в третьем туре добыли первые очки, обыграв дома «Рух» (1:0), после чего в первой встрече полуфинала Кубка страны потерпели поражение от «Славии» (0:1).

Оба коллектива на старте сезона демонстрируют неплохую результативность. Думаем, что в этом поединке они на двоих забьют пару голов.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.53.

«Смолевичи» — «Шахтер» Солигорск

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 4-й тур

«Смолевичи» в прошлом сезоне выступали во втором дивизионе, заняв там второе место и заполучив путевку в Высшую лигу.

В стартовой игре элиты команда сумела в Бресте сыграть вничью с действующим чемпионом «Динамо» (1:1), после чего дважды проиграла «всухую»: в родных стенах «Ислочи» и на выезде «Витебску» (по 0:1).

«Шахтер» по результатам прошлого белорусского первенства завоевал бронзовые награды. В этом чемпионате солигорцы с четырьмя очками пока располагается на десятой строчке.

Начали «горняки» с домашнего поражения от «Торпедо-БелАЗ» (0:1), затем в гостях одолели 2:0 «Городею», неделю назад разошлись миром с «Неманом» (0:0), а накануне в первой встрече полуфинала Кубка страны проиграли «Динамо» Брест (0:2).

Между собой команды играли три раза, и все три встречи «всухую» выиграл «Шахтер». Теперь ожидаем, что «Смолевичи» наконец-то смогут забить «горнякам».

Ставка: «Смолевичи» забьют: да за 1.90.

«Динамо» Брест — «Ислочь»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 4-й тур

«Динамо» Брест в прошлом году в первый раз в своей истории выиграло чемпионат Белоруссии. В трех турах этого первенства команда с четырьмя очками располагается в середине турнирной таблицы.

На старте турнира чемпион сыграл дома вничью со «Смолевичами» (1:1), а затем обыграл на выезде «Слуцк» (1:0), потом в родных стенах уступил «Славии» (1:2), а накануне в первом поединке полуфинала Кубка Белоруссии дома одолел «Шахтер» (2:0).

«Ислочь» в прошлом розыгрыше чемпионата Белоруссии заняла пятую строчку, немного отстав от четвертой позиции. В этом сезоне команда идет в верхней половине турнирной таблицы.

Начали «волки» первенство с двух «сухих» викторий, поочередно одолев дома «Неман» и в гостях над «Смолевичи» (по 1:0), а в третьем туре уступили в родных стенах «Слуцку» (2:3).

В этом году эти клубы пересекались между собой в рамках Кубка страны, дважды разойдясь нулевой ничьей. «Динамо», набравшее неплохой ход, теперь дома должно одолеть противника.

Ставка: победа «Динамо» за 1.72.

Итоговый коэффициент — 5.00. 0