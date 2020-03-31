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    Выйдет ли «Юность» вперед в серии?

    Экспресс дня 31 марта. Прогнозы и ставки на хоккей и баскетбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 31 марта
    Хоккеисты «Юности»
    Во вторник, 31 марта, пройдет третий матч финальной серии чемпионата Белоруссии по хоккею, а в Тайване состоятся матчи баскетбольной лиги.

    «Шахтер» Солигорск — «Юность»

    Хоккей. Белоруссия. Финал

    Команды сыграли друг с другом в серии два матча, обе игры прошли в Минске. В первой встрече минчане не оставили шансов своему сопернику (5:1), а вот во втором матче «горняки» установили равенство в серии (2:3).

    За последние семь очных игр в Солигорске «Шахтер» смог победить лишь раз в основное время, три игры осталось за минчанами.

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    • «Шахтер» не без труда добрался до финала плей-офф. В полуфинальной серии солигорцы только в седьмой встрече обыграли «Неман» из Гродно.

    «Юность» в четвертьфинале плей-офф со счетом 4:2 в серии обыграла «Локомотив» Орша, а в полуфинале разобралась с «Динамо» Молодечно — 4:1.

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    Обе команды достаточно хорошо играют в атаке и не всегда уверенно играют в обороне. Вполне вероятно, что поединок будет снова «верховым».

    Ставка: ТБ 4,0 за 1.60.

    «Пауян» — «Тайвань Бир»

    Баскетбол. Чемпионат Тайваня

    «Пауян» и «Тайвань Бир» — лидеры чемпионата Тайваня по баскетболу. Первые идут на второй позиции, выиграв пять встреч при трех поражениях, а «пивовары» возглавляют турнирку со 100 % показателем.

    «Пауян» несколько дней тому назад дома обыграл «Цзютай» — 97:86. Эта виктория стала для команды второй подряд. «Тайвань Бир» в минувшем матче также играла с «Цзютаем», который одолела в гостях 89:70.

    В текущем первенстве эти коллективы играли между собой пять раз. В трех случаях побеждала «Тайвань», два раза победу праздновал «Пауян».

    «Тайвань Бир» пока на втором этапе только побеждал, думаем, что на этот раз они допустят осечку. Предлагаем ставить на хозяев.

    Ставка: победа «Пауяна» за 1.80.

    Итоговый коэффициент — 2.88. 0

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    Экспресс дня 31 марта. Прогнозы и ставки на хоккей и баскетбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.88
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