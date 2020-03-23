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    Продлит ли «Мельбурн Сити» свою серию в Лиге A?

    Экспресс дня 23 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 23 марта
    «Мельбурн Сити»
    23 марта состоятся матчи в австралийской A-лиге и в чемпионате Никарагуа Лига Примера.

    «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити»

    Чемпионат Австралии, 26 тур

    «Ньюкасл Джетс» прервали свою неплохую 6-матчевую беспроигрышную серию. Клуб проиграл в прошлом туре «Брисбен Роар» 1:0.

    Хотя до этого хозяева выиграли два матча подряд. Они обыграли «Аделаиду Юнайтед» 0:3 и «Перт Глори» со счетом 2:1. На своем поле коллектив не проигрывает на протяжении четырех встреч — две ничьи и две победы.

    «Мельбурн Сити» выиграл 3 из 4 последних матче в чемпионате. Также у клуба была одна ничья. Сейчас он идет на втором месте в турнирной таблице.

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    В прошлой встрече коллектив обыграл «Централ Кост Маринерс» 2:4. Также была ничья с «Сидней Уондерерс» 1:1, победа над «Перт Глори» 2:3 и «Брисбен Роар» 1:0.

    Два последних матча остались за «Сити». Причем команда выиграла «всухую» 2:0 и 0:4. Гости явно имеют преимущество, учитывая их последнюю статистику.

    Ставка: фора 2 (0) за 1.77.

    «Манагуа» — «Хувентус»

    Чемпионат Никарагуа 10 тур

    «Манагуа» является одним из претендентов на выход в четвертьфинал Клаусуры. Команда занимает третье место в турнирной таблице, выиграв 3 из 5 последних матчей.

    «Манагуа» обыграла «Ферретти» 0:1 и сыграла вничью с «Халапой» 1:1. До этого клуб разгромил «Депортиво Лас-Сабанас» со счетом 4:1.

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    • «Хувентусу» не хватает двух пунктов, чтобы ворваться в зону плей-офф. Сейчас команда занимает 7 место.

    Коллектив прервал свою 5-матчевую безвыигрышную серию победой над «Депортиво Лас-Сабанас» со счетом 5:0. До этого команда три раза подряд играла в нулевую ничью, а безголевая серия насчитывала 4 поединка.

    «Манагуа» давно не проигрывает «Хувентусу». В этом сезоне команда выиграла 1:2 на выезде. За 6 последних игр оба коллектива мало пропустили. Хозяева не пропускали в четырех поединках вовсе.

    Ставка: ТМ 3.0 за 1.70.

    Итоговый коэффициент — 3.00 0

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    Экспресс дня 23 марта. Прогнозы и ставки на футбол . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00
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