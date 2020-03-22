Экспресс дня 22 марта. Прогнозы и ставки на футбол

Только чемпионат Белоруссии пока не остановлен из-за коронавируса. 22 марта там пройдут два матча первого тура.

«Слуцк» — «Славия»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. Высшая лига. 1-й тур

«Слуцк» прошлый сезон завершил на 11 позиции, не на много опередив зону переходных матчей. Этот сезон ничего хорошего команде не сулит, т.к. она лишилась главного спонсора в лице «Слуцкого сахарорафинадного комбината».

В восьми товарищеских матчах межсезонья «Слуцк» ни разу не проиграл, одержал четыре победы и четыре раза сыграл вничью, лишь один раз не забив в этих играх.

«Славия» финишировала в прошлом розыгрыше чемпионата Белоруссии на восьмой позиции в турнирной таблице, забив за 30 матчей 35 голов при 40 пропущенных.

В межсезонье «славяне» сыграли девять спаррингов, в которых одержали шесть побед, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. «Славия» уже в этом году играла в Кубке, где дважды разгромила «Дняпро» по 3:0.

Учитывая неурядицы у хозяев, в этой встрече есть смысл поставить на непроигрыш гостей.

Ставка: Х2за 1.53.

«Белишина» — «Минск»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. Высшая лига. 1-й тур

«Белшина» после 4-летнего перерыва вернулась в Высшую Лигу, но потеряла своих лидеров. Покинул команду лучший бомбардир Юшин, забивший в прошлом сезоне 26 голов.

Зимой клуб из Бобруйска провел девять контрольных встреч матчей, в семи из которых соперниками были команды Первой Лиги. В этих встречах бобруйчане забили всего 11 голов.

«Минск» закончил прошлый сезон на девятом месте в высшей лиге чемпионата Белоруссии. В межсезонье команда в целом сумела сохранить свой костяк, за исключением Бахара и Шевченко.

При подготовке к сезону «Минск» сыграл 12 матчей, в которых одержал пять побед, три раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

В прошлом сезоне «Минск» обыграл «Белшину» на выезде в Кубке страны (3:1). Наверняка и в стартовой игре чемпионата «столичные» как минимум не проиграют.

Ставка: Х2 за 1.37.

Общий коэффициент — 2.09. 0