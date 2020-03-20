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    «Фенербахче» прервет серию без побед?

    Экспресс дня 20 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 20 марта
    Озан Туфан
    Только чемпионаты Турции и Белоруссии продолжают играть на фоне эпидемии коронавируса.

    «Фенербахче» — «Кайсериспор»

    Футбол. Чемпионат Турции. Суперлига. 27-й тур

    «Фенербахче» разместился на седьмой строке в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отставая от четвертого места уже на девять баллов.

    В первенстве «канарейки» не могут выиграть семь туров подряд, потерпев в этот период четыре поражения при трех ничьих. В предыдущем поединке они в гостях уступили «Коньяспору» (0:1), а перед этим была ничья в родных стенах с «Денизлиспором» (2:2).

    «Кайсериспор» замыкает турнирную таблицу чемпионата Турции. На счету команды 22 очка, что на три меньше, чем у спасительного 15-го места.

    В последнее время команда в первенстве выступает неплохо, проиграв только раз за последние пять встреч, когда уступила тур тому назад в гостях «Касымпаше» (1:5), после чего уже в родных стенах переиграла «Ени Малатьяспор» (2:1).

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    • «Фенербахче» находится не в лучшем состоянии, и даже если и обыграет аутсайдера, то сделает это наверняка не убедительно. Предлагаем поставить с форой на гостей.

    Ставка: победа «Кайсериспора» с форой (+2,5) гол за 1.39.

    «Динамо» Брест — «Смолевичи»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. Высшая лига. 1-й тур

    Брестское «Динамо» в прошлом сезоне впервые в своей истории сумело стать чемпионом Белоруссии, потерпев только одно поражение за весь турнир.

    Стартовали «динамовцы» в этом сезоне с поединка за Суперкубка страны, где обыграли солигорский «Шахтер» (2:0), после чего в четвертьфинале Кубка страны дважды разошлось с «Ислочью» нулевой ничьей, выйдя победителем из противостоянии в серии пенальти.

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    «Смолевичи» в прошлом сезоне выступали в первом дивизионе, где финишировали на второй строке в турнирной таблице, проиграв лидеру четыре балла и завоевали билет в вышку.

    За весь турнир команда пропустила всего 15 мячей в 28 встречах. Официальных игр она еще в этом сезоне не играла, проведя шесть спаррингов, поровну поделив в них победы и поражения.

    Чемпион не должен на своей арене испытать проблем с новичком элиты. Рекомендуем ставить с форой на хозяев.

    Ставка: победа «Динамо» Брест с форой (-1,5) гол за 1.48.

    «Динамо» Минск — «Рух» Брест

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. Высшая лига. 1-й тур

    Минское «Динамо» в прошлом чемпионате Белоруссии финишировала только на четвертом месте, отстав от третьей позиции на 15 очков.

    Накануне минчане вылетели из Кубка страны, дважды проиграв на стадии четвертьфинала борисовскому БАТЭ: дома 1:2 и на выезде 2:3.

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    • «Рух» в прошлом сезоне выступал во втором дивизионе, где занял третье место и пробился в вышку только через плей-офф, переиграв там «Днепр» — 2:1 и 2:2 ОТ.

    Официальных игр команда еще не проводила, но последние два спарринга она выиграла, одолев 2:0 украинскую «Оболонь» и 2:1 финский ХИФК.

    Клуб из Бреста обладает по меркам Белоруссии неплохим составом, и должен оказать «Динамо» сопротивление. Думаем, что новичок сможет забить.

    Ставка: «Рух» забьет за 1.93.

    Общий коэффициент — 3.97. 0

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