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    Сможет ли БАТЭ одержать третью подряд победу в новом сезоне?

    Экспресс дня 19 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 19 марта
    БАТЭ выиграл два матча в Кубке Беларуси
    В четверг, 19 марта, из-за пандемии коронавируса состоятся лишь два матча чемпионата Беларуси.

    «Энергетик-БГУ» — БАТЭ

    Футбол. Беларусь. Высшая лига. 1-й тур

    Всю футбольную Европу парализовала пандемия коронавируса, УЕФА приостановил турниры и перенес Евро-2020, однако в Беларуси решили действовать по собственному сценарию — сезон в Высшей лиги стартует по расписанию.

    «Энергетик-БГУ» по итогам прошлого чемпионата был середняком с акцентом на борьбу за выживание, заняв двенадцатое место.

    В межсезонье команда активно проводила товарищеские встречи, которых всего было десять. Четыре удалось выиграть, а еще были три ничьи и три поражения. Последние три поединка были против соотечественников — «Химика» (4:0), «Спутника» (2:2) и «Сморгони» (2:3). Среди новичков стоит отметить камерунского нападающего Жуниора Атеменга, который ранее играл за «Неман», а в межсезонье стал лучшим бомбардиром «Энергетика-БГУ» — 5 голов.

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    У БАТЭ прошлый сезон выдался довольно мрачным. Многолетнее доминирование клуба на внутренней арене завершилось. Команда в борьбе за золотые медали уступила Милевскому и компании, которые принесли титул брестскому «Динамо».

    Перед стартом сезона БАТЭ сыграл восемь контрольных встреч, одержав три победы при трех ничьих и двух поражениях. Что касается трансферов, то удалось подписать на бесплатной основе Павла Нехайчика из брестского «Динамо», который провел блестящий сезон и забил 12 голов.

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    Подопечные Кирилла Альшевского уже провели два официальных матча — в четвертьфинале Кубка Беларуси удалось дважды обыграть минское «Динамо» — 2:1 и 3:2. Игровая практика и класс на стороне гостей в предстоящей игре, поэтому ждем уверенной победы.

    Ставка: победа БАТЭ с форой -1 гол за 1.50.

    «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ»

    Футбол. Беларусь. Высшая лига. 1-й тур

    Солигорский «Шахтер» уже начал официальный сезон. Первым был матч за Суперкубок Беларуси.

    Навязать борьбу действующему чемпиону национального первенства не удалось — команда уступила брестскому «Динамо» со счетом 0:2.

    Затем были две игры 1/4 финала Кубка Беларуси с предстоящим соперником — «Торпедо-БелАЗ». Особых проблем у команды не возникло — «горняки» победили на выезде (1:0) и дома (2:0).

    В прошлом сезоне клуб занял третье место, набрав 65 очков, что позволит сыграть в квалификации Лиги Европы.

    «Торпедо-БелАЗ», как сообщалось выше, не совладал с «Шахтером» в Кубке, но теперь попытается взять реванш.

    Что касается прошлого сезона, то по его итогам «автозаводцы» заняли шестое место с 45 очками. Заключительные три тура — три поражения. Любопытно, что последние пять лет клуб не мог подняться выше пятого места.

    В межсезонье команда провела шесть поединков и выиграла только два.

    «Шахтер» уже показал, что превосходит соперника. Разгрома ждать не стоит, но в родных стенах солигорцы свое возьмут.

    Ставка: победа «Шахтера» с форой -1 гол за 1.74.

    Общий коэффициент — 2.61. 0

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