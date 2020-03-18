Экспресс дня 18 марта. Прогнозы и ставки на футбол

«Ли Ман Уорриорс» — «Китчи»
Футбол. Гонконг. Суперлига
«Ли Ман Уорриорс» на своем поле примет «Китчи» в перенесенном матче третьего тура гонконгской Суперлиги.
Фаворитом встречи является «Китчи», который занимает второе место в турнирной таблице, имея на своем счету пять побед и четыре ничьи в девяти сыгранных матчах.
У «Ли Ман Уорриорс» дела идут не так хорошо — пять побед, одна ничья и два поражения в восьми встречах.
Да, «воинам» в теории может помочь домашнее поле, хотя игра пройдет при пустых трибунах, поэтому гостям будет проще справиться с давлением.
Ставка: победа «Китчи» за 1.90.
«Тампинс Роверс» — «Хоум Юнайтед»
Футбол. Сингапур. Премьер-лига
В рамках сингапурской Премьер-лиги встретятся «Тампинс Роверс» и «Хоум Юнайтед».
Успешнее в новом сезоне стартовали футболисты «Тампинс», одержавшие две победы при одном поражении.
«Хоум Юнайтед» в единственном сыгранном матче разошелся миром с «Танджонг Пагар Юнайтед», у которого «Роверс», к слову, выиграли 2:0.
Исходя из этого, ставим на хозяев, которые обязаны упрочить свое лидерство в турнирной таблице.
Ставка: победа «Тампинс Роверс» за 1.87.
«Шинник» — «Урал»
Футбол. Кубок России
«Шинник» и «Урал» в очном матче поспорят за выход в полуфинал Кубка России.
«Шмели» после зимней паузы не особо впечатляют. Да, им удалось отнять очки у ЦСКА (1:1), но затем они бесславно проиграли «Сочи» (0:2) и «Зениту» (1:7).
Что касается ярославской команды, то она весной в первенстве ФНЛ обыграла «Енисей» (3:1), а затем уступила «Ротору» (0:1).
«Шинник» — довольно крепкая команда, способная преподносить сюрпризы. И все же мы больше верим в представителя РПЛ, который после унижения в Санкт-Петербурге должен реабилитироваться в глазах болельщиков.
Ставка: победа «Урала» с форой 0 за 1.52.
Общий коэффициент — 5.40. 0