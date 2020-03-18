Экспресс дня 18 марта. Прогнозы и ставки на футбол

В среду, 18 марта, спортивных событий будет не слишком много, поэтому пришлось обратить внимание на азиатский футбол, а также на единственный четвертьфинал Кубка России.

«Ли Ман Уорриорс» — «Китчи»

Футбол. Гонконг. Суперлига

«Ли Ман Уорриорс» на своем поле примет «Китчи» в перенесенном матче третьего тура гонконгской Суперлиги.

Фаворитом встречи является «Китчи», который занимает второе место в турнирной таблице, имея на своем счету пять побед и четыре ничьи в девяти сыгранных матчах.

У «Ли Ман Уорриорс» дела идут не так хорошо — пять побед, одна ничья и два поражения в восьми встречах.

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Да, «воинам» в теории может помочь домашнее поле, хотя игра пройдет при пустых трибунах, поэтому гостям будет проще справиться с давлением.

Ставка: победа «Китчи» за 1.90.

«Тампинс Роверс» — «Хоум Юнайтед»

Футбол. Сингапур. Премьер-лига

В рамках сингапурской Премьер-лиги встретятся «Тампинс Роверс» и «Хоум Юнайтед».

Успешнее в новом сезоне стартовали футболисты «Тампинс», одержавшие две победы при одном поражении.

«Хоум Юнайтед» в единственном сыгранном матче разошелся миром с «Танджонг Пагар Юнайтед», у которого «Роверс», к слову, выиграли 2:0.

Исходя из этого, ставим на хозяев, которые обязаны упрочить свое лидерство в турнирной таблице.

Ставка: победа «Тампинс Роверс» за 1.87.

«Шинник» — «Урал»

Футбол. Кубок России

«Шинник» и «Урал» в очном матче поспорят за выход в полуфинал Кубка России.

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«Шмели» после зимней паузы не особо впечатляют. Да, им удалось отнять очки у ЦСКА (1:1), но затем они бесславно проиграли «Сочи» (0:2) и «Зениту» (1:7).

Что касается ярославской команды, то она весной в первенстве ФНЛ обыграла «Енисей» (3:1), а затем уступила «Ротору» (0:1).

«Шинник» — довольно крепкая команда, способная преподносить сюрпризы. И все же мы больше верим в представителя РПЛ, который после унижения в Санкт-Петербурге должен реабилитироваться в глазах болельщиков.

Ставка: победа «Урала» с форой 0 за 1.52.

Общий коэффициент — 5.40. 0