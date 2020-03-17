Экспресс дня 17 марта. Прогнозы и ставки на футбол

Большинство национальных чемпионатов приостановлены, но в Турции и Бахрейне пока проводятся игры внутреннего первенства.

«Гезтепе» — «Ризеспор»

Футбол. Чемпионат Турции. Суперлига. 21-й тур

«Гезтепе» находится восьмой позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги, проигрывая седьмому месту шесть баллов, однако имеет прочный запас перед зоной вылета.

Команда из Измира не может выиграть в четырех своих последних играх чемпионата, проиграв в трех предыдущих из них. В прошлом туре она в гостях уступила «Касымпаше» — 0:2.

«Ризеспор» расположился в зоне вылета, на 16 месте, но от безопасной позиции команду отделяет только дополнительные показатели.

На данный момент у «ястребов» 7-матчевая безвыигрышная серия, в которых они набрали всего два балла. Один из ничейных результатов был в позапрошлом туре дома с «Аланьяспором» (1:1), после чего они в гостях уступили «Анкарагюджю» (1:2).

«Гезтепе» в последнее время выступает неудачно, но соперник демонстрирует еще более слабую игру. Ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа «Гезтепе» за 1.83.

«Аль-Мухаррак» — «Аль-Рифаа»

Футбол. Чемпионат Бахрейна

«Аль-Мухаррак» по итогам 10 матчей набрал 25 очков, которые позволяют команде находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Бахрейна. От лидера она отстает на три пункта при игре в запасе.

На данный момент у «красных волков» 9-матчевая победная серия с учетом всех турниров, где они пропустили лишь пять голов. В прошлом туре первенства они в гостях одолели предпоследнюю команду — 1:0.

«Аль-Рифаа» с 18 зачетными пунктами расположилась на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Бахрейна, уступая третьей строке два очка при игре в запасе.

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За последние пять встреч первенства «бело-голубые» победили в четырех из них при одном поражении. В своем последнем матче они в гостях одолели последний коллектив лиги со счетом 3:2.

«Аль-Мухаррак» проводит сильный отрезок, и проиграть в родных стенах уж точно не должен.

Ставка: 1Х за 1.40.

Итоговый коэффициент — 2.56. 0