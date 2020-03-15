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    Кто выиграет битву в Ростове за место в топ-3 РПЛ?

    Экспресс дня 15 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 15 марта
    «Ростов»
    В воскресенье, 15 марта, в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги состоятся очередные матчи.

    «Ростов» — «Локомотив»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Ростовчане замыкают топ-3 в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. Команда 11 раз побеждала при пяти ничьих и пяти поражениях.

    После зимней паузы команда Валерия Карпина разошлась миром с «Ахматом» (1:1) и сумела победить ЦСКА (3:2), который завершал игру вдевятером.

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    «Локомотив» идет четвертым, отставая от ростовчан лишь по дополнительным показателям. Подопечные Юрия Семина в этом году успели сыграть вничью с «Зенитом» (0:0) и с трудом обыграли «Ахмат» (1:0), но при этом грозненцы не реализовали два пенальти.

    О преимуществе одной из команд говорить не приходится. Ростовчане сыграют дома, но выглядят они не очень убедительно, поэтому ждем голов с обеих сторон.

    Ставка: обе команды забьют за 1.96.

    ЦСКА — «Уфа»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    На старте весенней части РПЛ ЦСКА избежал поражения от «Урала» (1:1), после чего вылетел из Кубка России на стадии 1/4 финала, уступив в овертайме «Спартаку» — 2:3. В прошлом туре чемпионата «армейцы» играли в гостях у «Ростова» и не выстояли — 2:3. Стоит учесть, что у москвичей по ходу игры были удалены сразу два игрока.

    После 21 тура ЦСКА набрал 35 очков и идет пятым в РПЛ.

    «Уфа» идет восьмой, набрав 26 пунктов в турнирной таблице РПЛ. Плотность высокая, поэтому даже побороться за еврокубки теоретически шансы есть. Другое дело, что игра команды вряд ли позволит ей на это рассчитывать.

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    В этом году башкирцы сыграли уже два официальных матча. Сначала они уступили 0:2 «Краснодару», а затем была героическая ничья с «Зенитом» — 0:0. «Уфа» выбрала тактику практически тотальной обороны и владела мячом всего 20 процентов поединка.

    Нечто похожее мы ждем и в предстоящей встрече с ЦСКА. Вопрос лишь в том, смогут ли москвичи взломать «автобус» соперника.

    Ставка: победа ЦСКА за 1.61.

    «Сочи» — «Краснодар»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Сочинцы после зимы провели три официальных матча — все они были дома. Сначала «барсы» уступили тульскому «Арсеналу» — 1:2. Затем были сразу две победы — над «Уралом» (2:0) и «Оренбургом» — 5:1.

    Благодаря этим успехам «Сочи» пока выбрался из зоны вылета и находится на 14-й позиции, имея в активе 21 очко в турнирной таблице РПЛ.

    «Краснодар» в этом году сыграл два матча и сумел сохранить ворота на замке. «Черно-зеленые» сначала одолели «Урал» (2:0), а затем была победа на выезде над «Спартаком» (1:0) благодаря голу Ари. Сейчас «быки» идут вторыми в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 балл. Отставание от «Зенита» — шесть очков.

    В первом круге краснодарцы разгромили «Сочи» со счетом 3:0. Стоит ждать победы фаворита и сейчас.

    Более того, поединок пройдет без зрителей, поэтому «Сочи» останется без поддержки трибун.

    Ставка: победа «Краснодара» с форой 0 за 1.50.

    Итоговый коэффициент — 4.73. 0

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