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    Выиграет ли «Зенит» первую игру в РПЛ после перерыва?

    Экспресс дня 14 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 14 марта
    «Зенит»
    В субботу, 14 марта, в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги состоятся три матча.

    «Зенит» — «Урал»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    «Зенит» после зимнего перерыва смог обыграл только «Ахмат» в Кубке России (2:1), но и то лишь в дополнительное время. В РПЛ питерцы провели два домашних поединка, против «Локомотива» и «Уфы», и оба они завершились вничью 0:0.

    «Сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу чемпионата, но разрыв между ними и второй строкой сократился до шести очков.

    Команда Парфенова первый матч после перерыва провела неплохо, сыграв вничью с ЦСКА (1:1) в гостях. Но в прошлом туре «шмели» проиграли на выезде «Сочи» (0:2).

    После 21-го сыгранного тура «Урал» с 25 очками находится на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ, но отрыв от зоны переходных матчей составляет всего три балла.

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    Ставка: победа «Зенита» за 1.30.

    «Оренбург» — «Спартак»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    «Оренбург» в 2020 году провел три официальных матча. Сперва «сине-белые» сыграли вничью 1:1 с «Крыльями Советов» в гостях, затем обыграли дома 2:0 тульский «Арсенал», а накануне были разгромлены в Сочи одноименной командой (1:5) в перенесенном поединке.

    Перед стартом 22-го тура «газовики» с 23 баллами находятся на 11-й позиции в турнирной таблице РПЛ, имея преимущество над зоной прямого вылета всего лишь в три очка.

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    «Спартак» тоже провел три официальных матча в этом году. Начал с победы в чемпионате над «Динамо» (2:0), затем выбил из Кубка России ЦСКА (3:2 ОТ), а в последней игре РПЛ дома уступил 0:1 «Краснодару».

    В турнирной таблице российской Премьер-лиги «красно-белые» с 25 очками в своем активе идут девятыми, опережая зону переходных матчей на три пункта.

    Оба коллектива в целом проводят более-менее результативные игры. Прогнозируем, что и эта встреча принесет пару голов.

    Ставка: ТБ 1,5 за 1.44.

    «Арсенал» Тула — «Рубин»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    «Оружейники» начали весеннюю часть чемпионата с двух подряд выездных матчей. Сперва они обыграли в Сочи местную команду (2:1), а в прошлом туре уступили в Оренбурге — 0:2.

    По итогам 21-го игрового дня «пряники» с 28 очками разместились на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, значительно уступая пятому месту, но преследователи отстают на 1-2 балла.

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    «Рубин» в официальных матчах 2020 года еще не забивали. В стартовом поединке 2020 года казанцы на выезде сыграли вничью 0:0 с «Тамбовом», а в следующем матче проиграли в родных стенах самарским «Крыльям Советов» (0:1).

    «Рубин» с 20 баллами перед стартом 22-го тура находится в зоне прямого вылета, уступая два пункта безопасной позиции.

    «Арсенал» постарается в первом домашнем матче этого года взять очки по максимуму, к тому же соперник у них подходящий. Поставим в этой игре на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой 0 за 1.68.

    Итоговый коэффициент — 3.05. 0

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