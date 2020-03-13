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    «Реал» не будет иметь дома проблем с «Эйбаром»?

    Экспресс дня 13 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 13 марта
    Карим Бензема
    В пятницу, 13 марта, в чемпионатах Испании, Франции и Германии пройдут стартовые поединки очередных игровых дней.

    «Реал» — «Эйбар»

    Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 28-й тур

    В минувшем туре первенства «Реал» проиграл в Севилье «Бетису» со счетом 1:2. Это поражение стоило «сливочным» первого места в Примере. Сейчас они идут вторыми с отставание в два очка от первой «Барселоны».

    Стоит отметить, что за последние четыре встречи с учетом всех турниров мадридцы проиграли в трех из них и одну игру выиграли, одолев дома в эль-класико «Барсу» — 2:0.

    «Эйбар» с 27 баллами разместился на разместился на 16 месте в турнирной таблице Примеры, опережая всего на два балла зону вылета.

    Две последние игры в испанском первенстве закончились для «оружейников» домашними поражения — от «Мальорки» и «Реал Сосьедада» (по 1:2).

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    • «Реалу» для продолжение борьбы за чемпионства обязательно нужно брать три очка в игре с командой из нижней части турники.

    Ставка: победа «Реала» за 1.25.

    «Лион» — «Реймс»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 29-й тур

    У «Лиона» на счету находится 40 пунктов, которые позволяют команде находится на седьмой позиции в турнирной таблице Лиги 1, уступая девять баллов зоне еврокубков.

    Две свои последние встречи «ткачи» проиграли. Сперва в этом неудачном отрезке они были дома разгромлены ПСЖ (1:5) в Кубке страны, а затем уступили в гостях 0:1 «Лиллю» в чемпионате.

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    «Реймс» разместился на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своей копилке на балл больше, чем у предстоящего противника.

    «Красно-белые» не проигрывают в первенстве уже в четырех играх подряд, где дважды победили и дважды сыграли вничью. В своем последнем матче они дома переиграли 1:0 «Брест».

    После двух неудач «ткачи» должны найти в себе силы, чтобы прервать эту серию. Как минимум в этой встрече они не должны проиграть.

    Ставка: 1Х за 1.24.

    «Фортуна» — «Падерборн»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 26-й тур

    «Фортуна» с 22 баллами разместилась в зоне переходных матчей, на 16 месте. От 15 безопасной строки команду отделяет четыре пункта.

    В немецком первенстве дюссельдорфцы не знают горечи поражений уже в трех поединках подряд, раз победив в этом отрезке при двух ничейных исходах. В прошлом туре была мировая с «Майнцем» (1:1) в гостях.

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    «Падерборн» — главный аутсайдер Бундеслиги. После 25 встреч первенства команда набрала всего лишь 16 зачетных пунктов, до безопасной строки ей недостает 10 очков.

    На данный момент у «Падерборна» 4-матчевая проигрышная серия в чемпионате, где три из них были проиграны с разницей в один мяч. В своей последней игре было поражение от «Кельна» (1:2) дома.

    Вполне возможно, что встреча аутсайдеров Бунделиги будет более-менее результативной. Ставим на ТБ 2,0.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.30.

    Итоговый коэффициент — 2.01. 0

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