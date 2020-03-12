Экспресс дня 12 марта. Прогнозы и ставки на футбол

В четверг, 12 марта, пройдут поединки 1/8 финала Лиги Европы.

«Айнтрахт» — «Базель»

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

«Айнтрахт» на предыдущей стадии Лиги Европы легко разделался с австрийским «Зальцбургом». Дома немцы победили 4:1, а в гостях сыграли вничью — 2:2.

Накануне этого поединка «орлы» были разгромлены на выезде «Байером» (0:4) в БЛ и продолжают барахтаться в середине турнирной таблице недалеко от опасной зоны.

«Базель» к игре в 1/8 финала подходит не в лучших кондициях. У команды есть проблемы со стартовым составом, так как лазарет команды переполнен.

На стадии 1/16 финала ЛЕ швейцарцам повезло с жребием, где они лекго прошли кипрский АПОЭЛ, дважды обыграв его 1:0 и 3:0. В чемпионате страны «сине-красные» идут третьими, уступая пять очков двум лидерам.

У немцев нет особых потерь в основном составе, как у гостей, поэтому ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.70.

«Башакшехир» — «Копенгаген»

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

«Башакшехир» неожиданно стал первым в группе ЛЕ, обойдя таких соперников, как «Рома» и «Боруссия» М. В первом раунде плей-офф турки переиграли «Спортинг», после поражения в гостях 1:3, дома они победили после овертайма — 4:1.

В турнирной таблице чемпионата Турции стамбульцы идут первыми. В шести последних матчах команда не проигрывает, пять из которых были победными.

«Копенгаген» на групповой стадии турнира в своем квартете финишировал на второй строчке, оставив позади себя киевское «Динамо». В 1/16 финала Лиги Европы датчане сумели пройти «Селтик». После домашних 1:1, «львам» на выезде удалось победить 3:1.

В чемпионате страны «Копенгаген» идет вторым, но лидеру уступает 12 баллов. В своем последнем поединке первенства он дома проиграл 0:1 «Хорсенсу».

Лидеру турецкого первенства при поддержке своих фанов вполне по силам одолеть датчан, проваливших последние игры.

Ставка: победа «Башакшехир» за 1.84.

«Олимпиакос» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

«Олимпиакос» попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, став третьим в группе с «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Црвеной Звездой». На стадии 1/16 финала ЛЕ греки сенсационно прошли «Арсенал». В родных стенах они уступили «канонирам» 0:1, но в гостях были сильней 2:1.

В чемпионате Греции «легенды» до сих пор идут без поражений, и с отрывом в семь очков возглавляют турнирную таблицу внутреннего первенства.

Все прогнозы на Лигу Европы

«Вулверхэмптон» на групповом этапе ЛЕ выиграл четыре встречи из шести и со второго места вышел в плей-офф. В 1/16 финала команда без проблем прошла «Эспаньол», дома разгромив испанцев 4:0, после чего позволив проиграть себе на выезде 2:3.

В английской Премьер-лиге «волки» занимают шестую строчку. Серия без поражений на данный момент в первенстве состоит из пяти игр, в которых они четырежды оставляли свои ворота «сухими».

«Олимпиакос» в родных стенах традиционно силен, и, как правило, никому не уступает. Ставим в этом поединке на 1Х.

Ставка: 1Х за 1.69.

Итоговый коэффициент — 5.28. 0