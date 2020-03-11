Экспресс дня 11 марта. Прогнозы и ставки на футбол

В среду, 11 марта, пройдут два ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, а в Англии состоится перенесенный матч 28-го тура.

«Ливерпуль» — «Атлетико»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Первый поединок этих команд принес победу мадридскому коллективу со счетом 1:0. После того поединка мерсисайдцы проиграли два поединка из трех.

В чемпионате они были разгромлены «Уотфордом» (0:3), а из Кубка выбиты «Челси» (0:2). И только в прошлом поединке «красные» прервали неудачную серию, переиграв дома 2:1 «Борнмут» в рамкх АПЛ.

«Матрасники» после победы над «Ливером» сразу одолели «Вильярреал» (3:1) в Примере, но затем дважды сыграли вничью — с «Эспаньолом» (1:1) в Барселоне и «Севильей» (2:2) дома.

В турнирной таблице Ла Лиги мадридцы идут пятыми, находясь на расстоянии одного очка от четвертой позиции.

В первом поединке испанцы закономерно победили, но в гостях «матрасники» не столь убедительны. В этом матче ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.63.

ПСЖ — «Боруссия» Д

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Парижане в Дортмунде проиграли со счетом 1:2, прервав на тот момент 23-матчевую беспроигрышную серию. Но затем они вновь стали на победных путь, выиграв три игры из трех.

Сперва в рамках чемпионата Франции «столичные» одолели 4:3 «Бородо» и 4:0 «Дижон», а накануне разгромили 5:1 «Лион» в Кубке страны. На внутренней арене они уверенно движутся к очередному траблу.

У «шмелей» на данный момент 5-матчевая выигрышная серия, где один поединок пришелся на игру ЛЧ, а еще четыре — на БЛ. Отметим, что в этом отрезке они пропустили лишь дважды.

В турнирной таблице чемпионата Германии «шмели» занимают второе место, отставая на четыре очка от лидирующей «Баварии».

Даже несмотря на то, что поединок пройдет без зрителей, парижане должны подтвердить статус фаворита в этой паре.

Ставка: проход ПСЖ за 2.05.

«Манчестер Сити» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

«Манчестер Сити» с 57 очками закрепился на второй позиции в турнирной таблице АПЛ, сильно уступая первой строке, имея запас в четыре очка над третьей позицией при игре в запасе.

На выходных «горожане» проиграли в дерби Манчестера «МЮ» (0:2). Этой неудачей они прервали свою 5-матчевую победную серию, где четыре игры были выиграны с разницей в один мяч.

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«Канониры» с 40 зачетными пунктами идут аж на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от зоны Лиги Европы на пять баллов.

В рамках чемпионата страны лондонский коллектив не знает горечи поражений на протяжении уже восьми встреч, поровну поделив в этом отрезке ничьи и выигрыши. Последние три встречи АПЛ они выиграли.

«Канониры» набрали неплохой ход, но против «горожан» у них мало шансов, так что ставим на победу хозяев.

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.34.

Итоговый коэффициент — 4.47. 0