Экспресс дня 10 марта. Прогнозы и ставки на футбол

Во вторник, 10 марта, пройдут два ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, а в Испании состоится перенесенный матч 24-го тура.

«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

В первом матче немецкий коллектив сумел обыграть в гостях англичан со счетом 1:0. Единственный гол провел Тимо Веренром с пенальти по истечению часа игры.

После поединка ЛЧ «быки» разгромили 5:0 «Шальке» на его поле, после чего дважды сыграли вничью, поочередно поделив очки с «Байером» (1:1) и «Вольфсбургом» (0:0). Эти потери баллов отодвинули «РБ Лейпциг» на третье место в Бундеслиге.

У «Тоттенхэма» сейчас не лучший период. «Шпоры» не могут победить уже в пяти поединках подряд, трижды проиграв в этом отрезке. После поражения от немцев, они уступили дважды в АПЛ.

Затем лондонцы по пенальти были выбиты «Норвичем» из Кубка Англии, а накануне сыграли 1:1 в гостях с «Бернли» (1:1) в рамках чемпионата. В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» идет седьмым.

Поединок наверняка пройдет в обоюдных атаках, так что есть все шансы увидеть голы от обеих команд.

Ставка: обе забьют: да за 1.79.

«Валенсия» — «Аталанта»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Валенсия», которая только благодаря выездной победе над «Аяксом» (1:0) в последнем туре группового этапа пробилась в плей-офф, полностью провалила первый поединок, проиграв в Италии 1:4.

После фиаско в ЛЧ «летучие мыши» были разгромлена на внутренней арене «Реал Сосьедадом» (0:3) в гостях, после чего одолели 2:1 «Бетис» и расписали ничью 1:1 с «Алавесом». На данный момент они седьмые в Примере, отставая от четвертого «Хетафе» на четыре балла.

«Аталанта» также только в последнем туре группового раунда ЛЧ решила вопрос с выходом в плей-офф, обыграв в гостях 3:0 донецкий «Шахтер».

Из-за эпидемии коронавируса бергамцы провели после еврокубкового поединка только одну встречу, разгромив на выезде «Лечче» со счетом 7:2 в рамках Серии А, где они идут на четвертой позиции.

«Валенсия» определенно в родных стенах постарается взять реванш у итальянцев. Рекомендуем в этой игре ставить на 1Х.

Ставка: 1Х за 1.64.

«Эйбар» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 24-й тур

«Эйбар» после 26 матчей находится в турнирной таблице Примеры только на 16 месте, имея отрыв от зоны вылета всего лишь два очка.

За последние четыре встречи испанского первенства «оружейники» набрали баллы только в одной игре, переиграв дома «Леванте» (3:0), в других трех играх они проиграли, одно из поражений состоялось накануне от «Мальорки» (1:2) дома.

«Реал Сосьедад» на данный момент занимает шестую строчку, но при этом имеет матч в запасе, и по потерянным очкам сан-себастьянцы четвертые.

В прошлом туре Примеры баски в гостях минимально уступили 0:1 «Барселоне», а до этого в первенстве они выиграли три игры подряд в родных стенах, пропустив в этот период всего один мяч.

Прогнозируем, что «Сосьедад», который претендует на место в Лиге чемпионов, сможет пополнить свою копилку в Эйбаре.

Ставка: Х2 за 1.44.

Итоговый коэффициент — 4.22. 0