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    Экспресс дня 9 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 9 марта
    Валерий Карпин
    В понедельник, 9 марта, состоятся очередные матчи в чемпионатах Англии и России.

    «Лестер» — «Астон Вилла»

    Футбол. АПЛ. 29-й тур

    «Лестер» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 50 очков.

    В феврале у «лис» начался серьезный спад. «Синие» сыграли две ничьи, после чего уступили «Ман Сити» и «Норвичу» — оба раза по 0:1. 4 марта в Кубке Англии удалось прервать серию, обыграв «Бирмингем» — 1:0.

    «Астон Вилла» находится на 19-й позиции, набрав 25 очков.

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    В феврале команду также ждала серия со знаком минус — три матча АПЛ и три поражения. Были неудачи в матчах с «Борнмутом» (1:2), «Тоттенхэмом» (2:3) и «Саутгемптоном» (0:2). Перед предстоящим поединком «Астон Вилла» проиграла финал Кубка Лиги «Ман Сити» — 1:2.

    У «Лестера» был кризис, но предстоящего соперника команда обязана обыгрывать с комфортным счетом.

    Ставка: победа «Лестера» с форой -1 гол за 1.61.

    «Зенит» — «Уфа»

    Футбол. РПЛ. 21-й тур

    «Зенит» по итогам 20 поединков лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Команда опережает «Краснодар» на восемь пунктов.

    В первом официальном матче года питерцы разошлись миром с «Локомотивом» — 0:0. Далее был кубковый поединок — в четвертьфинале «Зенит» с большим трудом прошел «Ахмат» в овертайме — 2:1. На своей арене в нынешнем сезоне команда Семака еще не проигрывала и имеет четыре ничьи.

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    «Уфа» находится на девятой строчке в таблице, отставая от зоны еврокубков на три пункта. В 2020-м башкирцы провели всего один официальный матч, уступив на выезде «Краснодару» — 0:2.

    Десять выездных поединков этого сезона Премьер-лиги принесли уфимцам всего две победы при четырех ничьих и четырех поражениях.

    У питерцев не будет в арсенале Дзюбы, однако это все равно не должно помешать хозяевам взять три очка.

    Ставка: победа «Зенита» с форой -1 за 1.53.

    «Ростов» — ЦСКА

    Футбол. РПЛ. 21-й тур

    Ростовчане зимой расстались с Сигурдссоном и Вилюшом, а также рядом других игроков, подписав при этом Мамаева.

    После 20 туров РПЛ «Ростов» идет на третьем месте, набрав 35 очков. В первом матче весенней части сезона команда Карпина гостила в Грозном и разошлась миром с «Ахматом» — 1:1.

    ЦСКА зимой усилился форвардом Шкуриным из Беларуси, а также защитником «Крыльев» Котиным. При этом команду покинул ряд игроков, которые не нужны тренерскому штабу.

    В первом матче после зимней паузы «армейцы» с трудом избежали поражения от «Урала» — 1:1. Затем был четвертьфинал Кубка России, в котором ЦСКА уступил «Спартаку» в экстра-таймах со счетом 2:3.

    В РПЛ ЦСКА занимает четвертое место, набрав 35 очков. Таким образом, битва с «Ростовом» определит полноценного обладателя места в топ-3, а в теории может позволить догнать «Краснодар».

    В последних семи домашних играх ростовчане лишь раз проиграли ЦСКА. Вряд ли у москвичей получится это в настоящий момент.

    Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.49.

    Итоговый коэффициент — 3.67. 0

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    Экспресс дня 9 марта. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.67
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