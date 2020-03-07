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    «Ливерпуль» прервет «черную полосу»?

    Экспресс дня 7 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 7 марта
    Садио Мане
    В субботу, 7 марта, в чемпионатах Англии, Испании и Франции пройдут поединки очередных игровых дней.

    «Ливерпуль» — «Борнмут»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

    «Ливерпуль» проиграл свои две последние игры в «сухую». Сперва в этом отрезке «красные» были разгромлены в гостях «Уотфордом» (0:3) в АПЛ, а затем проиграли 0:2 в Лондоне «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии.

    Отметим, что поражение от «шершней» стало для «красных» первым в этом сезоне национального первенство, где они по-прежнему лидируют с большим запасом.

    «Борнмут» в этом сезоне ведет борьбу за сохранение прописки в элите. На данный момент команда идет в зоне вылета, но от безопасной строки ее отделяет лишь дополнительные показатели.

    В минувшем туре АПЛ «вишни» на своей арене сыграли вничью 2:2 с «Челси», тем самым прервав серию из двух выездных поражений в первенстве.

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    • После этого поединке «Ливеру» предстоит провести очень важный матч в ЛЧ против «Атлетико». Скорее всего, мерсисайдцы поберегут силы, и крупно не должны выиграть. Ставим с форой на гостей.

    Ставка: победа «Борнмута» с форой (+3) за 1.25.

    «Барселона» — «Реал Сосьедад»

    Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 27-й тур

    «Барса» в минувшем туре испанского первенства уступила в Класико «Реалу» в Мадриде со счетом 0:2. Это поражение стоило каталонцам первого места в Примеры, где они сейчас вторые с отставанием от мадридцев в один балл.

    Отметим, что перед этой неудачей у «гранатово-синих» было четыре виктории в чемпионате подряд, что правда, три из них они добыли с перевесом в один гол.

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    «Реал Сосьедад» расположился на шестом месте в турнирной таблице Примеры. Но по потерянным очкам сан-себастьянцы входят в тройку.

    На данный момент у «сине-белых» 6-матчевая победная серия с учетом всех турниров. Несколько дней тому назад они повторно обыграли второлиговый «Мирандес» (1:0) и пробились в финал Кубка Короля, где сыграют с «Атлетиком».

    «Барса» после фиаско в Мадриде обязана обыгрывать «Сосьедад» в родных стенах, к тому же, у каталонцев отдых был длительнее, чем у предстоящего соперника, который играл в середине недели.

    Ставка: победа «Барселоны» за 1.40.

    «Ницца» — «Монако»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

    «Ницца» в турнирной таблице Лиги 1 располагается на девятом месте, отставая от четвертой еврокубковой строки на восемь баллов.

    «Гимназисты» не знают горечи поражений в первенстве уже в трех играх подряд. После гостевой виктории в середине февраля над «Тулузой» (2:0), затем были ничейные исходы дома с «Брестом» (2:2) и на выезде с «Бордо» (1:1).

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    • «Монако» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Франции идет седьмым, опережая предстоящего соперника на два балла.

    Вот уже пять туров монегаски не знают поражений. Сперва они одержали три победы подряд, после чего дважды сыграли вничью — с «Дижоном» в гостях (1:1) и на домашнем поле с «Анже» (1:1).

    Встречи между этими командами в основном выходят достаточно результативными, поэтому есть смысл поставить на ТБ.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.66.

    Итоговый коэффициент — 2.90. 0

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