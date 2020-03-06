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    Справится ли «Марсель» с аутсайдером?

    Экспресс дня 6 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 6 марта
    «Марсель» сыграет дома
    В пятницу, 6 марта, состоятся очередные матчи в чемпионатах Испании, Франции и Германии.

    «Алавес» — «Валенсия»

    Футбол. Примера. 27-й тур

    «Алавес» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко. Команда одержала восемь побед при семи ничьих и 11 поражениях.

    В февраля у подопечных Асьера Гарритано были две победы, две ничьи и одно поражение. Команда обыграла «Эйбар» (2:1) и «Атлетик» (2:1), разошлась миром с «Севильей» (1:1) и «Леганесом» (1:1), а также уступила «Мальорке» (0:1).

    «Валенсия» идет седьмой, имея в активе 41 очко. «Летучие мыши» добыли 11 побед, восемь ничьих, а также потерпели семь поражений.

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    Команда Альберта Селадеса добыла в феврале победы над «Сельтой» (1:0) и «Бетисом» (2:1), разошлась миром с «Атлетико» (2:2), а также пережила два разгрома — от «Хетафе» и «Реал Сосьедада» — оба раза по 0:3.

    Кроме того, команда провально провела поединок с «Аталантой» (1:4) и теперь находится на грани вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

    «Валенсия» растеряла свою форму, однако команда не имеет права терять очки против такого соперника, чтобы продолжить борьбу в топ-4.

    Ставка: победа «Валенсии» с форой 0 за 1.97.

    «Марсель» — «Амьен»

    Футбол. Лига 1. 28-й тур

    «Марсель» идет вторым в турнирной таблице, набрав 55 очков. От лидирующего ПСЖ команда отстает на 13 пунктов, поэтому о титульной гонке говорить сложно.

    Февраль подопечные Андре Виллаша-Боаша начали с ничьи против «Бордо» (0:0), однако затем сумели переиграть «Сент-Этьен» (2:0) и «Тулузу» (1:0). Позже было неожиданное поражение от «Нанта» (1:3) и возвращение на победную тропу в игре с «Нимом» (3:2).

    «Амьен» идет предпоследним в Лиге 1 и ведет борьбу за выживание. При этом команде не удается нащупать свою игру — подопечные Луи Элснера не побеждают с прошлого года.

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    Тем не менее, в начале января «Амьен» добыл две трудовые ничьи без голов с «Тулузой» и «Лионом», а после поражения от «Монако» (1:2) умудрился даже отобрать очки у ПСЖ и сделал это в яркой манере — 4:4. Была также ничья со «Страсбуром» (0:0) и поражение от «Меца» (0:1).

    «Амьен» способен отобрать очки у любого соперника, однако на «Велодроме» это будет сделать сложно.

    Ставка: победа «Марселя» за 1.57.

    «Падерборн» — «Кельн»

    Футбол. Бундеслига. 25-й тур

    «Падерборн» — последняя команда чемпионата Германии, которая имеет в своем активе всего 16 очков и отстает даже от зоны переходных поединков на пять пунктов.

    Новичок элитного дивизиона имеет пятиматчевую серию без побед — четыре поражения и одна ничья, которая начинала этот отрезок. В последних двух играх «Падерборн» уступил «Баварии» (2:3) и «Майнцу» (0:2).

    «Кельн» — середняк, который набрал 29 очков и находится на 11-й строчке в Бундеслиге. Отрыв от зоны вылета составляет 8 пунктов.

    За последние пять поединков «козлы» дважды проиграли и трижды выиграли. Обе неудачи — с крупным счетом против грандов. Сначала против «Боруссии» в Дортмунде (1:5), а затем дома против «Баварии» (1:4).

    При этом и побеждал «Кельн» крупно — «Герту» (5:0), «Фрайбург» (4:0) и «Шальке» (3:0). Да, против топ-команд не получается, однако с аутсайдером «козлы» должны разбираться не менее уверенно.

    Ставка: победа «Кельна» с форой 0 за 1.59.

    Итоговый коэффициент — 4.91. 0

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