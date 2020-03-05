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    Продолжит ли «МЮ» свой путь в Кубке Англии?

    Экспресс дня 5 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 5 марта
    Бруну Фернандеш
    5 марта в Англии, Испании и Голландии пройдут кубковые поединки.

    «Дерби» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала

    В 1/32 финала Кубка Англии «Дерби» оказался сильнее «Кристал Пэлас», обыграв «орлов» в их логове (1:0). В 1/16 только после переигровки прошли «Нортгемптон Таун» (0:0 и 4:2).

    В турнирной таблице Чемпионшипа команда Коку идет в середине. Коллективу не грозит не вылет ни повышение в классе. На выходных они одолели в гостях 3:1 «Шеффилд Уэнсдэй».

    В Кубке Англии «МЮ» в 1/32 переиграл «Вулверхэмптоном». Первая игра закончилась со счетом 0:0, а в переигровке «красные дьяволы» выиграли 1:0. В 1/16 без проблем прошли «Транмир Роверс» (6:0).

    После 28 туров АПЛ манкунианцы находятся на пятой позиции, отставая от топ-4 на три очка. Накануне они сыграли в Ливерпуле 1:1 с «Эвертоном».

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    • «МЮ» набрал неплохую форму и должен справиться с середняком Чемпионшипа даже в его логове.

    Ставка: победа «МЮ» за 1.55.

    «Гранада» — «Атлетик»

    Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч

    В первой встрече баски победили на своем поле со счетом 1:0.

    «Гранада» на пути к полуфиналу Кубка Короля в первых четырех раундах прошла представителей низших дивизионов. И тольк в 1/4 «насриды» переиграли представителя Примеры «Валенсию» — 2:1.

    В турнирной таблице Ла Лиги «Гранада» идет на девятом месте, отставая от зоны еврокубков на шесть баллов. Команда не проигрывает уже в трех играх кряду, победив в этом отрезке в двух из них.

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    «Атлетик» также в первых четырех этапах Кубка играл с командами из низших дивизионах, и только в четвертьфинале одолел дома «Барселону» (1:0).

    Накануне баски обыграли на своей арене «Вильярреал» (1:0) в чемпионате, тем самым прервав 10-матчевую безвыигрышную серию в Примере, где они поровну поделил поражения и ничьи. В турнирке они находятся на десятой строке.

    Прогнозируем, что «Атлетик» сможет удержать преимущество первого матча и выйдет в финал Кубка.

    Ставка: проход «Атлетика» за 1.25.

    «Фейеноорд» — «Бреда»

    Футбол. Кубок Голландии. 1/2 финала

    «Фейеноорд» все три раунда в Кубке преодолел только за счет минимальных побед. В 1/8 он только в овертайме сломил сопротивление «Фортуны Ситтард» (2:1), а в 1/4 в гостях обыграл 1:0 «Херенвен».

    В Эредивизии роттердамцы находятся на третьей позиции, уступая двум лидерам шесть пунктов, опережая только на балл четвертый ПСВ.

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    «Бреда», выступающая во втором по силе дивизионе Голландии, борется там за повышение в классе. На данный момент она находится в зоне плей-офф, но много уступает зоне прямого повышения.

    В этом кубковом розыгрыше «Бреда» убрала со своего пути два коллектива из вышки. В 1/8 она дома обыграла ПСВ (2:0), а на предыдущем этапе одолела в гостях 3:1 АЗ.

    Роттердамцы настроятся на главную сенсацию Кубка должным образом. Ставим на проход в финал старших по классу.

    Ставка: проход «Фейеноорда» за 1.20.

    Итоговый коэффициент — 2.32. 0

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