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    «Шпоры» прервут серию поражений?

    Экспресс дня 4 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 4 марта
    Лукас Моура
    4 марта в Англии состоятся матчи 1/8 финала национального Кубка, а в Украине и Шотландии пройдут матчи очередных игровых дней.

    «Тоттенхэм» — «Норвич»

    Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала

    В текущем розыгрыше Кубка Англии «Тоттенхэм» играл против двух соперников, в обоих матчах была переигровка. Сначала с «Мидлсбро» (1:1 и 2:1), а потом с «Саутгемптоном» (1:1 и 3:2).

    Последние три игры подопечные Моуринью проиграли. В АПЛ уступили «Челси» (1:2) и «Вулверхэмптону» (2:3), а 1/4 ЛЧ было зафиксировано домашнее поражение от «РБ Лейпциг» (0:1). В АПЛ «шпоры» идут седьмыми, с отставанием в пять очков от топ-4.

    В текущем розыгрыша Кубка Англии «Норвич» выбил из турнира «Престон» (4:2) и «Бернли» (2:1), обыграв своих оппонентов в их же логове.

    «Канарейки» в последнем туре АПЛ на своем поле обыграли «Лестер» (1:0), прервав 3-матчевую безвыигрышную серию, в которых не удавалось забить ни одного гола. В турнирке чемпионата они идут последними, уступая шесть баллов безопасной позиции.

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    • «Тотенхэм», проваливший последние матчи, просто обязан теперь отыграться на аутсайдере АПЛ. Ставим на победу «шпор».

    Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.65.

    «Рейнджерс» — «Гамильтон»

    Футбол. Чемпионат Шотландии. ШПЛ. 29-й тур

    «Рейнджерс» расположился на второй месте в турнирной таблице ШПЛ, намного отстав от лидера, но сильно оторвавшись от ближайшего преследователя.

    В минувшем туре первенства «джерс» на выезде сыграли вничью с «Сент-Джонстоном» (2:2), а перед этим дома минимально переиграли «Ливингстон» — 1:0.

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    «Гамильтон» идет предпоследнем в турнирке чемпионата Шотландии, опережая последний «Хартс» всего лишь на два пункта.

    В первенстве «академики» не побеждают уже в семи играх подряд, проиграв в этом отрезке в пяти из них. В минувшем туре они дома сыграли 0:0 с «Мотеруэллом».

    Клуб из Глазго сейчас более сконцентрирован на ЛЕ, поэтому если и победит аутсайдера, то сделает это не особо крупно. Ставим на гостей с форой.

    Ставка: победа «Гамильтона» с форой (+3) за 1.55.

    «Шахтер» — «Днепр-1»

    Футбол. Чемпионат Украины. УПЛ. 21-й тур

    «Шахтер» уверенно возглавляя турнирную таблицу чемпионата Украины, опережая вторую строчку на 13 очков.

    Вторую часть первенства «горняки» начали домашней викторией над «Десной» (1:0), а на днях неожиданно уступили в гостях «Ворскле» (0:1), т.с. прерва 48-матчевую беспроигрышную серию в УПЛ. Недавно «кроты» пробился в 1/8 финала Лиги Европы, по сумме двух матчей одолев «Бенфику» (2:1 и 3:3).

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    «Днепр-1» в УПЛ размещается на седьмой позиции. Команда отстает от шестой строчки на четыре балла, и имеет только теоретические шансы на чемпионский плей-офф.

    В этом году днепряне сначала в гостях поделили очки с «Карпатами» (1:1), а в прошлом туре дома несколько неожиданно одержали викторию над киевским «Динамо» (3:1).

    «Горняки» во второй раз подряд осечку вряд ли допустят, но и разгромно победить не должны. Ставим с форой на гостей.

    Ставка: победа «Днепра-1» с форой (+3) за 1.34.

    Итоговый коэффициент — 3.42. 0

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