Экспресс дня 3 марта. Прогнозы и ставки на футбол

3 марта в Англии состоятся матчи 1/8 финала национального Кубка, а в Украине и Португалии пройдут матчи очередных игровых дней.

«Челси» — «Ливерпуль»

Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала

«Челси» в национальном кубковом турнире стартовал с победы 2:0 в 1/32 финала над клубом Чемпионшипа «Ноттингем Форрест». Далее лондонцы обыграли 2:1 «Халл» из того же дивизиона.

В турнирной таблице Премьер-лиги «синие» на данный момент занимают четвертое место, имея преимущество в три очка над пятым «МЮ». Накануне они в гостях сыграл 2:2 с «Борнмутом».

«Ливерпуль» в 1/32 финала в мерсисайдском дерби обыграл «Эвертон» (1:0). Далее «красные» только после переигровки прошли представителя третьей лиги «Шрусбери Таун» (2:2 и 1:0).

Мерсисайдцы возглавляют Премьер-лигу с большим отрывом, но на выходных потерпели первое поражение в АПЛ, уступив на выезде 0:3 одному из аутсайдеров дивизиона «Уотфорду».

Так как «Ливер» полностью сконцентрирован на чемпионате, и не совсем серьезно относится к национальному Кубку, в этом противостоянии ставим на «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.20.

«Динамо» Киев — «Колос»

Футбол. Чемпионат Украины. УПЛ. 21-й тур

Киевляне провали поединок прошлого тура, уступив на выезде «Днепру-1» со счетом 1:3, ведя после первой половины игры 1:0. Туром ранее они добыли натужную домашнюю победу над «Ворсклой» (2:1), забив победный гол на 90-й минуте.

Неудача минувшего игрового дня отбросила «бело-голубых» на третью позицию в турнирной таблице УПЛ, на которую взобралась «Заря», опережая теперь Киев на один пункт.

«Колосу», который проводит дебютный сезон в УПЛ, для попадание в первую шестерку чемпионате необходимо будет набрать всего один балл в двух оставшихся встречах.

Отметим, что «хлеборобы» оба поединка 2020 года выиграли, поочередно одолев по 2:1 на выезде «Александрию» и в родных стенах «Карпаты» в минувшем туре первенства.

Прогнозируем, что киевляне, провалившие свой последний матч, смогут теперь добыть убедительную викторию.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1,5) за 1.50.

«Фамаликан» — «Спортинг»

Футбол. Чемпионат Португалии. Примейра. 23-й тур

«Фамаликан», долгое находившийся в лидерской тройке, в последнее время сильно сдал, и на текущий момент в турнирной таблице располагается на седьмом месте.

Команда вот уже шесть туров в первенстве идет без побед, по три раза разойдясь миром и проиграв в этот период. Причем в одном из матчей она дома потерпела разгромное поражение от «Гимарайнша» (0:7). В прошлом туре «Фамаликан» в гостях уступил «Пасуш де Феррейра» (1:2).

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«Спортинг» располагается на четвертой позиции. Дуэту лидеров «львы» проигрывают уже очень много, а отставание от третьего места составляет четыре балла при игре в запасе.

Вот уже три тура клуб из Лиссабона идет без поражений, в гостях поделив очки с «Риу Аве» (1:1), а также на своем поле одолев «Портимоненсе» (2:1) и «Боавишту» (2:0).

Прогнозируем, что «Спортинг» сможет разжиться баллами в игре с соперником, который в последнее время очень неубедителен.

Ставка: Х2 за 1.43.

Итоговый коэффициент — 4.71. 0