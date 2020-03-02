Экспресс дня 2 марта. Прогнозы и ставки на футбол

В понедельник, 2 марта, в чемпионатах Италии, Португалии и Австрии пройдут заключительные поединки очередных игровых дней.

«Сампдория» — «Верона»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур

После 24 матчей «Сампдория» с 23 очками расположилась на 17 позиции в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на один пункт.

Клуб из Генуи на прошлых выходных не играл, так как игру из-за угрозы короновируса перенесли, а туром ранее он в родных стенах был разгромлен «Фиорентиной» (1:5), забив свой гол в самом конце игры.

«Верона», которую в начале сезона относили к аутсайдерам, неожиданно ведет борьбу за еврокубки. На данный момент она идет восьмой с 3-очковым отставание от шестой позиции.

«Желто-синие» не проигрывают в чемпионате уже в девяти играх подряд, победив в этом отрезке в четырех из них. В минувшем игровом дне они в гостях сыграли 0:0 с «Удинезе».

Веронцы находятся в более лучших кондициях, чем их предстоящий соперника. Ставим на то, что гости разживутся очками в Генуе.

Ставка: Х2 за 1.54.

«Санта-Клара» — «Порту»

Футбол. Чемпионат Португалии. Примейра. 26-й тур

«Санта-Клара» после 22 матчей с 29 баллами находится на девятой позиции в турнирной таблице португальской Примейры. Команде не грозит вылет, но и до зоны еврокубков далеко.

В последнем туре первенства команда проиграла на выезде «Морейренсе» со счетом 1:2, тем самым прервав серию из четырех викторий подряд, где она пропустили лишь раз.

«Порту» с 58 баллами расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Португалии, уступая только один пункт лидирующей «Бенфике».

«Драконы» вышли победителями из пяти последних игр первенства, четыре из которых были добыты с разницей в один мяч. В минувшем туре они дома одолели «Портимоненсе» — 1:0.

«Порту», который ведет борьбу за чемпионство, просто обязан брать три очка в игре с середняком первенства.

Ставка: победа «Порту» за 1.51.

«Альтах» — «РБ Зальцбург»

Футбол. Чемпионат Австрии. БЛ. 21-й тур

«Альтах» по итогам 20 матчей находится на восьмой строке в турнирной таблице австрийской Бундеслиги, находясь на расстоянии восьми очков от первой шестерки.

В первенстве «желто-черные» не проигрывают уже в пяти поединках кряду, сперва выиграв три встречи в этом отрезке, а затем дважды сыграв вничью. Последняя игра закончилась 0:0 с «Маттерсбургом» в гостях.

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«РБ Зальцбург» с 45 зачетными баллами расположился на второй позиции в турнирной таблице, уступая лидирующему ЛАСКу три пункта.

«Быки» не могут победить в четырех матчах подряд во всех турнирах, проиграв в этом отрезке дважды при двух ничьих. В последнем туре чемпионата они сыграли 2:2 в Вене с «Аустрией».

«Зальцбург», накануне прекративший борьбу в ЛЕ, теперь все силы бросит на чемпионат. Ставим на викторию гостей.

Ставка: победа «РБ Зальцбург» за 1.34.

Итоговый коэффициент — 3.11. 0