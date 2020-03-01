ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вегас» — «Баффало»НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Филадельфии», «Вегас» выиграл восьмой матч подряд Мария Шарапова в 2010 годуЗвезда с несгибаемым характером. Шарапова не уходит в никуда Фред и Бруну ФернандешДолгожданный элитный плеймейкер. Фернандеш уничтожил «Брюгге» в Лиге Европы
  • 11:26
    • СБР написал открытое письмо IBU по поводу обысков у Логинова
  • 09:50
    • Панарин установил новый личный рекорд результативности
  • 01:03
    • «Реал Сосьедад» обыграл «Вальядолид» и поднялся на третье место
  • 00:54
    • «Лестер» на выезде проиграл «Норвичу»
  • 00:48
    • Хет-трик Бенедетто принес «Марселю» победу над «Нимом»
  • 22:57
    • Экс-вратарь «Реала» дисквалифицирован на 8 матчей за расизм
  • 21:57
    • «Айнтрахт» сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбургом» и вышел в 1/8 финала ЛЕ
    Все новости спорта

    Испанское Эль-Класико будет нерезультативным?

    Экспресс дня 1 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 1 марта
    «Барселона» — «Реал»
    1 марта в Испании и Италии пройдут матчи эль-класико, а в Англии «МЮ» сыграет с «Эвертоном».

    «Реал» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 26-й тур

    В среду команда Зинедина Зидана провела домашний матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» и проиграла со счетом 1:2.

    В чемпионате страны «сливочные» провалили два последних матча. Сначала мадридцы не смогли обыграть дома «Сельту» (2:2), а потом проиграли на выезде «Леванте» (0:1). После таких результатов они лишились лидерства в Примере, опустившись на второе место, отставание от «Барселоны» составляет два балла.

    Каталонцы также провели в середине недели матч Лиги чемпионов, где «сине-гранатовые» расписали выездную ничью с «Наполи» — 1:1, сравняв результат благодаря голу Антуана Гризманна во второй тайме.

    В последнем матче Примеры дружина Кике Сетьена разгромила «Эйбар» со счетом 5:0, покером отметился Лионель Месси. Туром ранее «Барса» взяла верх над «Хетафе» — 2:1. С 55 очками каталонцы идут первыми, опережая предстоящего противника на два балла.

  • Тактический мастер-класс Гвардиолы позволил «Ман Сити» победить на «Бернабеу»
  • Чемпионы Англии одержали победу над «Реалом» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
  • 27/02/2020

    • Учитывая то, что соперники оставили много сил в ЛЧ, ждать голевой феерии в этом матче не приходится.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.50.

    «Ювентус» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур

    В среду «Ювентус» сенсационно проиграл французскому «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:1, пропустив еще в первом тайме. При этом за весь матч туринцы ни разу не попали в створ ворот.

    В последней игре внутреннего первенства подопечные Маурицио Сарри одержали выездную победу над СПАЛом (2:1), а туром ранее они в родных стенах одолели «Брешию» (2:0). После 25 туров Серии А действующий чемпион Италии с 60 очками занимает первое место, на один балл опережая «Лацио».

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    В четверг «Интер» выиграл ответный матч 1/16 финала Лиги Европы у болгарского «Лудогорца» (2:1) и вышел в 1/8, ведь в первом поединке миланцы тоже победили — 2:0.

    На прошлых выходных «нерадзурри» не играли. Из-за вспышки коронавируса их матч Серии А с «Сампдорией» был перенесен, а туром ранее они проиграли на выезде «Лацио» (1:2). После 24 матчей чемпионата «Интер» с 54 очками идет третьим. Отставание от лидирующего «Юве» составляет шесть баллов, но у «змей» есть игра в запасе.

    После невзрачного матча во Франции, «Юве» будет всеми силами добыть приемлемый результат дома. Прогнозируем, что туринцы не проиграют.

    Ставка: 1Х за 1.33.

    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

    «Эвертон» при Карло Анчелотти значительно поднялся по турнирной таблице. Сейчас команда из Ливерпуля идет 11-й, отставая от еврокубковой зоны на четыре очка.

    Проиграв в последнем туре первенства в Лондоне «Арсеналу» (2:3), «ириски» таким образом прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой в трех из них они выиграли.

  • Долгожданный элитный плеймейкер. Фернандеш уничтожил «Брюгге» в Лиге Европы
  • «Манчестер Юнайтед» получил футболиста, которого так долго ждал
  • Вчера

    • Накануне «Манчестер Юнайтед» разгромил в родных стенах бельгийский «Брюгге» (5:0) в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы (первый матч — 1:1). Таким образом, беспроигрышная серия у манкунианцев состоит из семи игр, где пять были выигрышными.

    В турнирной таблице АПЛ «МЮ» идет на данный момент на пятой позиции, имея в своей копилке 41 балл, что на три меньше, чем у четвертого «Челси».

    Обе команды находятся в превосходной форме, много забивая в последнее время. Прогнозируем, что этот поединок будет «верховым».

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.52.

    Итоговый коэффициент — 3.03. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лацио — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.61
  • Экспресс дня 29 февраля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Дижон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Уотфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Габриэл Жезус
  • Тренировка для «Ман Сити», незаслуженное поражение для «Лестера»
    • 14:54 23/02/2020     Эрлинг Холанд
  • Холанд — уже звезда, но это еще не предел
    • 09:04 26/02/2020     Пеп Гвардиола
  • Тактический мастер-класс Гвардиолы позволил «Ман Сити» победить на «Бернабеу»
    • 14:57 27/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня 1 марта. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.03
    Тоже интересно
    «Арсенал» покинул Лигу Европы Футбол Греки нокаутировали «Арсенал». Герои и лузеры матча в Лондоне«Арсенал» весьма неожиданно вылетел из Лиги Европы уже на старте плей-офф Вчера в 13:030
  • 11:57
    • Уткин: Формат жеребьевки ЛЧ был изменен под чемпиона России, когда спонсором турнира стал «Газпром»
  • 11:42
    • Червиченко ждет от «Спартака» и «Динамо» достойного футбола
  • 11:11
    • Нигматуллин: Тил — трансферная ошибка «Спартака»
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ. «Ливерпуль» в гостях у «Уотфорда», «Ман Юнайтед» сыграет с «Эвертоном»Результаты матчей 28 тура АПЛ 01:120
  • Экспресс дня

  • Испанское Эль-Класико будет нерезультативным?
  • 3.03
    •
  • 09:32
    • «Клипперс» продлили победную серию, разгромив «Денвер»
  • 09:15
    • Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Мексике
  • 08:24
    • Агент Озила исключил досрочный уход футболиста из «Арсенала»
    Зинедин Зидан Футбол Примера. «Класико», «Атлетико» в гостях у «Эспаньола»Обзор 26 тура испанской Примеры 01:110
  • 08:08
    • «Милуоки» разгромил «Оклахому», «Торонто» проиграл «Шарлотт»
  • 07:49
    • Роналду: Не сомневаюсь, что «Юве» пройдет «Лион»
  • 07:33
    • «Милан» продлил контракт с защитником
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие