Экспресс дня 1 марта. Прогнозы и ставки на футбол

1 марта в Испании и Италии пройдут матчи эль-класико, а в Англии «МЮ» сыграет с «Эвертоном».

«Реал» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 26-й тур

В среду команда Зинедина Зидана провела домашний матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» и проиграла со счетом 1:2.

В чемпионате страны «сливочные» провалили два последних матча. Сначала мадридцы не смогли обыграть дома «Сельту» (2:2), а потом проиграли на выезде «Леванте» (0:1). После таких результатов они лишились лидерства в Примере, опустившись на второе место, отставание от «Барселоны» составляет два балла.

Каталонцы также провели в середине недели матч Лиги чемпионов, где «сине-гранатовые» расписали выездную ничью с «Наполи» — 1:1, сравняв результат благодаря голу Антуана Гризманна во второй тайме.

В последнем матче Примеры дружина Кике Сетьена разгромила «Эйбар» со счетом 5:0, покером отметился Лионель Месси. Туром ранее «Барса» взяла верх над «Хетафе» — 2:1. С 55 очками каталонцы идут первыми, опережая предстоящего противника на два балла.

Учитывая то, что соперники оставили много сил в ЛЧ, ждать голевой феерии в этом матче не приходится.

Ставка: ТМ 3,5 за 1.50.

«Ювентус» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур

В среду «Ювентус» сенсационно проиграл французскому «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:1, пропустив еще в первом тайме. При этом за весь матч туринцы ни разу не попали в створ ворот.

В последней игре внутреннего первенства подопечные Маурицио Сарри одержали выездную победу над СПАЛом (2:1), а туром ранее они в родных стенах одолели «Брешию» (2:0). После 25 туров Серии А действующий чемпион Италии с 60 очками занимает первое место, на один балл опережая «Лацио».

В четверг «Интер» выиграл ответный матч 1/16 финала Лиги Европы у болгарского «Лудогорца» (2:1) и вышел в 1/8, ведь в первом поединке миланцы тоже победили — 2:0.

На прошлых выходных «нерадзурри» не играли. Из-за вспышки коронавируса их матч Серии А с «Сампдорией» был перенесен, а туром ранее они проиграли на выезде «Лацио» (1:2). После 24 матчей чемпионата «Интер» с 54 очками идет третьим. Отставание от лидирующего «Юве» составляет шесть баллов, но у «змей» есть игра в запасе.

После невзрачного матча во Франции, «Юве» будет всеми силами добыть приемлемый результат дома. Прогнозируем, что туринцы не проиграют.

Ставка: 1Х за 1.33.

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

«Эвертон» при Карло Анчелотти значительно поднялся по турнирной таблице. Сейчас команда из Ливерпуля идет 11-й, отставая от еврокубковой зоны на четыре очка.

Проиграв в последнем туре первенства в Лондоне «Арсеналу» (2:3), «ириски» таким образом прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой в трех из них они выиграли.

Накануне «Манчестер Юнайтед» разгромил в родных стенах бельгийский «Брюгге» (5:0) в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы (первый матч — 1:1). Таким образом, беспроигрышная серия у манкунианцев состоит из семи игр, где пять были выигрышными.

В турнирной таблице АПЛ «МЮ» идет на данный момент на пятой позиции, имея в своей копилке 41 балл, что на три меньше, чем у четвертого «Челси».

Обе команды находятся в превосходной форме, много забивая в последнее время. Прогнозируем, что этот поединок будет «верховым».

Ставка: ТБ 2,0 за 1.52.

Итоговый коэффициент — 3.03. 0