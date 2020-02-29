Экспресс дня 29 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

«Зенит» — «Локомотив»
Футбол. РПЛ. 20-й тур
«Зенит» — безоговорочный лидер РПЛ, опережающий ближайего преследователя на десять очков. Перед зимней паузой у питерцев была серия из четырех побед подряд, последняя из которых — над «Динамо» (3:0). Серия без поражений насчитывает уже восемь игр.
Зимой подопечные Сергея Семака провели девять товарищеских поединков — шесть выиграли, а также дважды сыграли вничью при одном поражении.
«Локомотив» идет только пятым, отставая от второй строчки на один пункт. Побороться за титул не удаедтся, но шансы на серебро весьма приличные.
В двух последний матчах РПЛ «Локо» проиграл — «Динамо» (1:2) и «Арсеналу» (1:4). Всего в пяти поединках удалось выиграть лишь раз.
На выезде «красно-зеленые» в текущем розыгрыше Премьер-лиги добились шести побед в десяти играх при двух ничьих и двух поражениях. Главным событием зимы стал переход в «Сельту» Федора Смолова. Также, что касается потерь, в лазарете остаются Фарфан и Рыбусь.
«Локо» вряд ли не сможет забить в Санкт-Петербурге, однако отобрать очки у лидера вряд ли получится.
Ставка: обе команды забьют за 2.08.
ЦСКА — «Урал»
Футбол. РПЛ. 20-й тур
«Армейцы» идут четвертыми в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Отставание от второй строчки — один пункт.
Последние матчи минувшего года были не самыми успешными для ЦСКА — поражение от «Арсенала» (0:1) и ничья с «Краснодаром» (1:1). В межсезонье команда выиграла 10 из 12 контрольных игр.
«Урал» занимает девятое место в таблице, оторвавшись от зоны вылета на пять очков. Концовку первой части сезона «шмели» провели достойно — ничьи 0:0 с «Ахматом», «Спартаком» и «Ростовом», а также победа над «Крыльями Советов» — 3:2.
В первом круге ЦСКА легко обыграл «Урал» в гостях (3:0). Ожидаем, что и в этот раз у москвичей проблем не возникнет.
Ставка: победа ЦСКА за 1.45.
«Боруссия» Д — «Фрайбург»
Футбол. Бундеслига. 24-й тур
«Боруссия» набрала 45 очков, занимая третье место в турнирной таблице, отставая от первой позиции на четыре пункта.
Команда Люсьена Фавра на старте нового года добыла три победы в трех поединках чемпионата Германии. Сначала удалось обыграть «Аугсбург» — 5:3, после чего были разгромлены «Кельн» (5:1) и «Унион» (5:0).
Позже начались проблемы вылет от «Вердера» в Кубке Германии (2:3) и поражение от «Байера» (3:4). Тем не менее, в последних играх удалось одолеть ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) и разобраться с «Вердером» (2:0).
«Фрайбург» набрал 33 очка и идет девятым, отставая от еврокубков на три пункта. В феврае у команды шло далеко не все гладко — всего две победы в шести играх. В прошлом туре подопечные Штрайка уступили «Фортуне» (0:2).
Гости растеряли форму, а вот дортмундцы, которых ведет за собой бомбардир Холанд, находятся на самом пике, поэтому здесь ожидания очевидны.
Ставка: победа «Боруссии» с форой -1,5 гола за 1.53.
Итоговый коэффициент — 4.61. 0