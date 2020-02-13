Экспресс дня 13 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

13 февраля в Италии и Испании пройдут первые полуфинальные поединки кубковых турниров, а в Бельгии состоится один матч 25-го тура чемпионата.

«Милан» — «Ювентус»

Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч

«Милан» преодолел два раунда в этом Кубке. Сперва он в основное время одолел дома 3:0 СПАЛ, а затем по итогам овертайма в родных стенах переиграл 4:2 «Торино».

В Серии А «россонери» занимает всего десятую строчку. Но стоит отметить, что в пяти турах чемпионата подряд они обходились без поражений, и только накануне уступили в дерби «Интеру» (2:4).

«Ювентус» тоже преодолел две стадии в Кубке, поочередно разобравшись дома 4:0 с «Удинезе» и 3:1 с «Ромой».

В чемпионате Италии туринцы идут вторыми, но лидеру первенства уступают только по дополнительным показателям. В трех последних турах Серии А они потерпели два поражения. В предыдущем матче они в гостях уступили «Вероне» (1:2).

«Юве» неизменно побеждал «Милан» в последних девяти матчах. Вполне возможно, что теперь «россонери» прервут эту серию.

Ставка: 1Х за 1.80.

«Реал Сосьедад» — «Мирандес»

Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч

«Реал Сосьедад», который прошел уже пять раундов в этом Кубке, в четвертьфинале неожиданно одолел на выезде мадридский «Реал» (4:3).

В Примере баски на данный момент находятся на шестой позиции, отставая при этом от четвертого места лишь на два очка. Отметим, что в чемпионате они проиграли три встречи из последних пяти. Накануне была домашняя виктория над «Атлетиком» из Бильбао (2:1).

«Мирандес» — главная сенсация текущего Кубка страны. Со своего пути представитель Сегунды убрал уже три клуба из Примеры, на домашнем поле поочередно одолев «Сельту» (2:1), «Севилью» (3:1) и «Вильярреал» (4:2).

При этом «Мирандес» находится только в середине турнирной таблицы второго по силе дивизиона Испании. Отметим, что команда не проигрывает уже 11 матчей с учетом всех турниров.

«Мирандес» все свои значимые виктории в этом Кубке добыл дома, и на выезде вряд ли сумеет продлить эту успешную серию.

Ставка: победа «Сосьедада» за 1.39.

«Антверпен» — «Генк»

Футбол. Чемпионат Бельгии. 25-й тур

«Антверпен» на данный момент находится на третьей строке в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от второго места на четыре балла.

У команды была длительная серия без поражений, которая прервалась только в прошлом туре выездным фиаско от «Брюгге» (0:1). Накануне же клуб пробился в финал Кубка, обыграв в гостях «Кортрейк» 1-0, после домашних 1:1.

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«Генк» расположился на шестой позиции в турнирке, ведя борьбу за плей-офф. На данный момент у него преимущество над преследователями в три очка.

За минувшие семь встреч первенства команда пять из них выиграла, и только дважды в этом отрезке уступила на выезде. В прошлом матче «магистры» в родных стенах добилась виктории над «Шарлеруа» (1:0).

«Антверпен» в текущем сезоне дома еще никому не проигрывал. Прогнозируем, что эта тенденция продлится.

Ставка: 1Х за 1.33.

Итоговый коэффициент — 3.32. 0