Экспресс дня 13 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

«Милан» — «Ювентус»
Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч
«Милан» преодолел два раунда в этом Кубке. Сперва он в основное время одолел дома 3:0 СПАЛ, а затем по итогам овертайма в родных стенах переиграл 4:2 «Торино».
В Серии А «россонери» занимает всего десятую строчку. Но стоит отметить, что в пяти турах чемпионата подряд они обходились без поражений, и только накануне уступили в дерби «Интеру» (2:4).
«Ювентус» тоже преодолел две стадии в Кубке, поочередно разобравшись дома 4:0 с «Удинезе» и 3:1 с «Ромой».
В чемпионате Италии туринцы идут вторыми, но лидеру первенства уступают только по дополнительным показателям. В трех последних турах Серии А они потерпели два поражения. В предыдущем матче они в гостях уступили «Вероне» (1:2).
«Юве» неизменно побеждал «Милан» в последних девяти матчах. Вполне возможно, что теперь «россонери» прервут эту серию.
Ставка: 1Х за 1.80.
«Реал Сосьедад» — «Мирандес»
Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч
«Реал Сосьедад», который прошел уже пять раундов в этом Кубке, в четвертьфинале неожиданно одолел на выезде мадридский «Реал» (4:3).
В Примере баски на данный момент находятся на шестой позиции, отставая при этом от четвертого места лишь на два очка. Отметим, что в чемпионате они проиграли три встречи из последних пяти. Накануне была домашняя виктория над «Атлетиком» из Бильбао (2:1).
«Мирандес» — главная сенсация текущего Кубка страны. Со своего пути представитель Сегунды убрал уже три клуба из Примеры, на домашнем поле поочередно одолев «Сельту» (2:1), «Севилью» (3:1) и «Вильярреал» (4:2).
При этом «Мирандес» находится только в середине турнирной таблицы второго по силе дивизиона Испании. Отметим, что команда не проигрывает уже 11 матчей с учетом всех турниров.
«Мирандес» все свои значимые виктории в этом Кубке добыл дома, и на выезде вряд ли сумеет продлить эту успешную серию.
Ставка: победа «Сосьедада» за 1.39.
«Антверпен» — «Генк»
Футбол. Чемпионат Бельгии. 25-й тур
«Антверпен» на данный момент находится на третьей строке в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от второго места на четыре балла.
У команды была длительная серия без поражений, которая прервалась только в прошлом туре выездным фиаско от «Брюгге» (0:1). Накануне же клуб пробился в финал Кубка, обыграв в гостях «Кортрейк» 1-0, после домашних 1:1.
«Генк» расположился на шестой позиции в турнирке, ведя борьбу за плей-офф. На данный момент у него преимущество над преследователями в три очка.
За минувшие семь встреч первенства команда пять из них выиграла, и только дважды в этом отрезке уступила на выезде. В прошлом матче «магистры» в родных стенах добилась виктории над «Шарлеруа» (1:0).
«Антверпен» в текущем сезоне дома еще никому не проигрывал. Прогнозируем, что эта тенденция продлится.
Ставка: 1Х за 1.33.
Итоговый коэффициент — 3.32. 0