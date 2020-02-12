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    ПСЖ отомстит «Дижону» за неудачу в матче Лиги 1?

    Экспресс дня 12 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 12 февраля
    Килиан Мбаппе
    В среду, 12 февраля, во Франции и Нидерландах пройдут матчи 1/4 финала Кубка, а в Шотландии сыграют 26-й тур.

    «Дижон» — ПСЖ

    Футбол. Кубок Франции. 1/4 финала

    «Дижон» преодолел в этом кубковом розыгрыше уже три этапа. В первых двух раундах «совы» побеждали в основное время, а в 1/8 финала только по итогам овертайма переиграли любительский «Лимоне» (2:1).

    В Лиге 1 «Дижон» занимает только 17 позицию, ведя борьбу за выживание. В своем последнем матче чемпионата он дома поделил очки с «Нантом» (3:3).

    ПСЖ также прошел три этапа, выиграв все игры «всухую». После разгромной победы над любителями в первом раунде (6:0), затем парижане выигрывали скромнее: 1:0 у «Лорьяна» и 2:0 у «По».

    В чемпионате Франции «столичные» уверенно возглавляют турнирную таблицу, имея хороший запас перед преследователями. На выходных они одолели в первенстве дома «Лион» (4:2).

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    • В текущем чемпионате «Дижону» дома удалось обыграть ПСЖ, но теперь лидер французского футбола не должен допустить осечки.

    Ставка: победа ПСЖ в основное время за 1.38.

    «Витесс» — «Аякс»

    Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4 финала

    «Витесс» в этом Кубке страны преодолел уже три этапа, сохранив во всех этих матчах свои ворота в неприкосновенности. В 1/8 финала арнемцы в гостях переиграли «Хераклес» (2:0).

    В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «желто-черные» идут на шестом месте. Но зону не плей-офф они опережают лишь на три очка. В последней игре они в чемпионате проиграли в гостях «Гронингену» (0:1).

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    Амстердамский коллектив тоже прошел три этапа в Кубке. И только на стадии 1/16 финала он имел проблемы, обыграв в гостях второлиговый «Телстар» со счетом 4:3.

    В Эредивизии «Аякс» расположился во главе турнирной таблицы, опережая на три очка ближайшего преследователя. На прошлых выходных «божьи сыновья» в родных стенах обыграли ПСВ — 1:0.

    В матче чемпионата страны эти команды в Арнеме сыграли 2:2, вполне возможно, что и этот поединок тоже будет результативным.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.47.

    «Селтик» — «Хартс»

    Футбол. Чемпионат Шотландии. ШПЛ. 26-й тур

    «Селтик» уверенно лидирует в чемпионате Шотландии. Второй «Рейнджерс» «кельты» опережают на семь пунктов, но имеют на игру больше.

    «Зелено-белые» вышли победителями из своих последних семи встреч с учетом всех турниров, пропустив в этом отрезке лишь три гола. В предыдущем туре первенства они в гостях разгромили «Мотеруэлл» — 4:0.

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    • «Хартс» замыкает турнирную таблицу шотландской Премьер-лиги, уступая вышестоящей команде только одно очко.

    За последние 13 матчей первенства «сердца» смогли одержать лишь одну викторию, когда одолели два тура тому назад дома «Рейнджерс» со счетом 2:1.

    Прогнозируем, что лидер шотландского первенства в родных стенах не испытает проблем с аутсайдером.

    Ставка: победа «Селтика» с форой (-1,5) за 1.57.

    Итоговый коэффициент — 3.18. 0

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    Экспресс дня 12 февраля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.18
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