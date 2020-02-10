Экспресс дня 10 февраля. Прогнозы и ставки на теннис

Карен Хачанов — Фабио Фоньини

Теннис. Турнир в Роттердаме. 1/16 финала

Начало сезона сложилось для Карена Хачанова не так успешно, как хотелось бы. Да, на ATP Cup он помог сборной России дойти до полуфинала, но после этого в Окленде быстро проиграл Джону Миллману (6:4, 3:6, 3:6), а в Мельбурне на Australian Open дошел лишь до третьего круга.

Стоит признать, что у Хачанова были определенные в поединке с Ником Кирьосом. Тем не менее, он затратил слишком много сил на вполне проходных Марио Вилелью и Микаэля Имера.

Фоньини в стартовых матчах на Открытом чемпионате Австралии тоже испытывал определенные проблемы, но все же добрался до четвертого круга, где в четырех сетах уступил американцу Теннису Сандгрену.

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Итак, итальянец мало в чем уступает россиянину в его нынешней форме, поэтому у Фабио будут определенные шансы.

Ставка: победа Фоньини с форой по геймам +3,5 за 1.63.

Денис Шаповалов — Григор Димитров

Теннис. Турнир в Роттердаме. 1/16 финала

Денис Шаповалов и Григор Димитров — два откровенных неудачника стартового отрезка нынешнего сезона.

Шаповалов, несмотря на высокий посев, проиграл в первом круге Australian Open посредственному венгру Мартону Фучовичу (3:6, 7:6, 1:6, 6:7), а затем уже на старте турнира в Монпелье без шансов уступил своему соотечественнику Вашеку Поспишилу (2:6, 3:6).

Димитров в Мельбурне прошел Хуана Лондеро (4:6, 6:2, 6:0, 6:4), однако уже во втором круге потерпел поражение от Томи Пола (4:6, 6:7, 6:3, 7:6, 6:7). В Монпелье болгарин сразу же уступил Грегуару Барреру (7:6, 4:6, 5:7).

Имея такую статистику, сложно выделить фаворита в этой паре, поэтому мы бы поставили на тотал по геймам, которых, как нам кажется, должно быть много.

Ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.78.

Хуберт Хуркач — Стефанос Циципас

Теннис. Турнир в Роттердаме. 1/16 финала

Шестой номер мирового рейтинга Стефанос Циципас на Открытом чемпионате Австралии в третьем круге сенсационно проиграл рослому канадцу Милошу Раоничу (5:7, 4:6, 6:7).

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На старте турнира в Роттердаме его ждет встреча с еще одним теннисистом, делающим ставку на подачу. Его имя — Хуберт Хуркач.

Поляк на Australian Open во втором круге уступил Джону Миллману (4:6, 5:7, 3:6), но за счет неплохой подачи ему удалось навязать хозяину кортов хоть какую-то борьбу.

Полагаем, что и в данной встрече Хуркач если и проиграет, то сделает это достойно, отдавая сопернику минимум своих подач.

Ставка: победа Хуркача с форой по геймам +4,5 за 1.52.

Общий коэффициент — 4.41. 0