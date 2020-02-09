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    Лидеры Бундеслиги порадуют голами

    Экспресс дня 9 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 9 февраля
    Тимо Вернер
    В воскресенье, 9 февраля, в ведущих европейских чемпионатах пройдут очередные футбольные матчи.

    «Бавария» — «Лейпциг»

    Футбол. Чемпионат Германии. 21-й тур

    До ухода на зимний перерыв «Лейпциг» возглавлял турнирную таблицу Бундеслиги, но поражение от «Айнтрахта» (0:2) и ничья с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2) позволили «Баварии» воспользоваться шансом, чтобы захватить лидерство.

    На данный момент «Баварию» и «Лейпциг» разделяет всего один балл, поэтому их очная встреча имеет огромное значение в чемпионской гонке.

    Очевидно, что фаворитами считаются мюнхенцы, которые обрели стабильность и непрерывно побеждают с 7 декабря.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Тем не менее, матчи фаворитов зачастую получаются непредсказуемыми, поэтому для ставки мы предлагаем вариант «обе забьют и тотал больше 2,5». Обе команды нацелены на атаку, так что встреча должна получиться зрелищной.

    Ставка: Обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.55.

    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. 26-й тур

    Всем хорошо известно, что «Манчестер Сити» так безнадежно отстал от «Ливерпуля», что перестал мечтать о защите своего чемпионского титула.

    Впрочем, это не значит, что в национальном первенстве нужно сбавлять обороты. «Горожанам» важно сохранить за собой хотя бы вторую строчку, а также вернуть уверенность перед стартом плей-офф Лиги чемпионов.

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    Прекрасный шанс вернуться на победный путь представится подопечным Пепа Гвардиолы уже на этих выходных, когда к ним в гости приедет «Вест Хэм».

    «Молотобойцы» провалили нынешний сезон, ведь многие полагали, что они будут бороться за еврокубки, а в итоге вынуждены надеяться лишь на сохранение прописки в АПЛ.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Вест Хэм» очень слаб даже на фоне кризисного «Манчестер Сити», поэтому мы сомневаемся, что ему удастся зацепиться за очки.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -2,5 за 1.74.

    «Бетис» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании. 23-й тур

    У «Барселоны» в последнее время дела идут не лучшим образом. Команда пропустила «Реал» на первое место в Примере, а также вылетела из Кубка Испании, уступив «Атлетику» (0:1).

    Кроме того, лидер каталонцев Лионель Месси разругался с руководством, из-за чего появились слухи о его возможном уходе.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    А если еще вспомнить о кадровых проблемах, то, будучи фанатом «сине-гранатовых», можно вовсе впасть в уныние.

    И все же в матче с «Бетисом» каталонцы не должны упустить свой шанс, поскольку андалузская команда сейчас тоже не блещет, находясь в середине турнирной таблицы.

    Сыграем на том, что букмекеры потеряли веру в «Барселону», и просто поставим на чистую победу гостей.

    Ставка: победа «Барселоны» за 1.87.

    Общий коэффициент — 5.04. 0

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