Экспресс дня 8 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

«Байер» — «Боруссия» Д
Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 21-й тур
После 20 туров «Байер» с 34 очками в турнирной таблице Бундеслиги занимает пятое место, уступая четвертой строчке пять баллов.
Второй круг первенства «аптекари» начали с двух крупных викторий, обыгрывая в гостях «Падерборн» (4:1) и дома «Фортуну» (3:0), а в прошлом туре на выезде уступили «Хоффенхайму» (1:2).
«Боруссия» в турнирной таблице чемпионата Германии находится на третьей позиции, отставая от лидера на три очка.
Во втором круге «шмели» выиграли все три матча, забивая в каждом из этих поединков по пять мячей. В каждом из этих матчей забивал новичок Холанн. В прошлом туре первенства они в родных стенах разгромили «Унион Берлин» со счетом 5:0.
Прогнозируем, что новичок Холанн, который находится в превосходной форме, продолжит забивать за дортмундцев.
Ставка: Халанн забьет: да за 1.80.
«Атлетико» — «Гранада»
Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур
«Атлетико» на данный занимает всего шестое место в турнирной таблице Примеры, находясь на расстоянии одной победы от четвертой строки.
В трех последних турах чемпионата «матрасникам» удалось набрать всего одно очко, сыграв вничью дома с «Леганесом» (0:0), а также они на этом отрезке уступали на выезде «Эйбару» (0:2) и мадридскому «Реалу» (0:1).
«Гранада» идет десятой в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая своему предстоящему противнику шесть пунктов.
В году «красно-белые» в чемпионате дважды проигрывали на выезде, а дома добыли две виктории. Причем в гостях они уступали «Барселоне» (0:1) и «Севилье» (0:2), а победы были добыты над «Мальоркой» (1:0) и «Эспаньолом» (2:1) в последнем туре.
«Атлетико» после провального отрезка, отбросивший мадридцев на шестую позицию, обязан брать дома три очка в игре с середняком.
Ставка: победа «Атлетико» за 1.44.
«Марсель» — «Тулуза»
Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур
«Марсель» закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея перевес перед ближайшим преследователем в шесть очков, но сильно уступает лидеру.
На данный момент у «южан» 12-матчевая беспроигрышная серия в первенстве, где было девять викторий. В последнем туре они в гостях одолели «Сент-Этьен» (2:0), завершив четвертый матч подряд без пропущенных мячей.
«Тулуза» замыкает турнирную таблицу Лиги 1, добыв только три победы за весь чемпионат, последняя из которых была одержана в середине октября.
В прошлом туре первенства «фиолетовые» дома проиграли «Страсбуру» (0:1), а перед этим была нулевая ничья на выезде с «Амьеном».
Коллективы находятся в разных весовых категориях, и в предстоящем матче вряд ли можно ожидать какой-либо интриги.
Ставка: победа «Марселя» с форой (-1)за 1.53.
Итоговый коэффициент — 3.96. 0