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    Забьет ли Холанн в Леверкузене?

    Экспресс дня 8 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 8 февраля
    Эрлинг Холанн
    В субботу, 8 февраля, в чемпионатах Германии, Испании и Франции пройдет основная масса очередных игровых дней.

    «Байер» — «Боруссия» Д

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 21-й тур

    После 20 туров «Байер» с 34 очками в турнирной таблице Бундеслиги занимает пятое место, уступая четвертой строчке пять баллов.

    Второй круг первенства «аптекари» начали с двух крупных викторий, обыгрывая в гостях «Падерборн» (4:1) и дома «Фортуну» (3:0), а в прошлом туре на выезде уступили «Хоффенхайму» (1:2).

    «Боруссия» в турнирной таблице чемпионата Германии находится на третьей позиции, отставая от лидера на три очка.

    Во втором круге «шмели» выиграли все три матча, забивая в каждом из этих поединков по пять мячей. В каждом из этих матчей забивал новичок Холанн. В прошлом туре первенства они в родных стенах разгромили «Унион Берлин» со счетом 5:0.

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    • Прогнозируем, что новичок Холанн, который находится в превосходной форме, продолжит забивать за дортмундцев.

    Ставка: Халанн забьет: да за 1.80.

    «Атлетико» — «Гранада»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

    «Атлетико» на данный занимает всего шестое место в турнирной таблице Примеры, находясь на расстоянии одной победы от четвертой строки.

    В трех последних турах чемпионата «матрасникам» удалось набрать всего одно очко, сыграв вничью дома с «Леганесом» (0:0), а также они на этом отрезке уступали на выезде «Эйбару» (0:2) и мадридскому «Реалу» (0:1).

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    «Гранада» идет десятой в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая своему предстоящему противнику шесть пунктов.

    В году «красно-белые» в чемпионате дважды проигрывали на выезде, а дома добыли две виктории. Причем в гостях они уступали «Барселоне» (0:1) и «Севилье» (0:2), а победы были добыты над «Мальоркой» (1:0) и «Эспаньолом» (2:1) в последнем туре.

    «Атлетико» после провального отрезка, отбросивший мадридцев на шестую позицию, обязан брать дома три очка в игре с середняком.

    Ставка: победа «Атлетико» за 1.44.

    «Марсель» — «Тулуза»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур

    «Марсель» закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея перевес перед ближайшим преследователем в шесть очков, но сильно уступает лидеру.

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    • На данный момент у «южан» 12-матчевая беспроигрышная серия в первенстве, где было девять викторий. В последнем туре они в гостях одолели «Сент-Этьен» (2:0), завершив четвертый матч подряд без пропущенных мячей.

    «Тулуза» замыкает турнирную таблицу Лиги 1, добыв только три победы за весь чемпионат, последняя из которых была одержана в середине октября.

    В прошлом туре первенства «фиолетовые» дома проиграли «Страсбуру» (0:1), а перед этим была нулевая ничья на выезде с «Амьеном».

    Коллективы находятся в разных весовых категориях, и в предстоящем матче вряд ли можно ожидать какой-либо интриги.

    Ставка: победа «Марселя» с форой (-1)за 1.53.

    Итоговый коэффициент — 3.96. 0

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