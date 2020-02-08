Экспресс дня 8 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 8 февраля, в чемпионатах Германии, Испании и Франции пройдет основная масса очередных игровых дней.

«Байер» — «Боруссия» Д

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 21-й тур

После 20 туров «Байер» с 34 очками в турнирной таблице Бундеслиги занимает пятое место, уступая четвертой строчке пять баллов.

Второй круг первенства «аптекари» начали с двух крупных викторий, обыгрывая в гостях «Падерборн» (4:1) и дома «Фортуну» (3:0), а в прошлом туре на выезде уступили «Хоффенхайму» (1:2).

«Боруссия» в турнирной таблице чемпионата Германии находится на третьей позиции, отставая от лидера на три очка.

Во втором круге «шмели» выиграли все три матча, забивая в каждом из этих поединков по пять мячей. В каждом из этих матчей забивал новичок Холанн. В прошлом туре первенства они в родных стенах разгромили «Унион Берлин» со счетом 5:0.

Прогнозируем, что новичок Холанн, который находится в превосходной форме, продолжит забивать за дортмундцев.

Ставка: Халанн забьет: да за 1.80.

«Атлетико» — «Гранада»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

«Атлетико» на данный занимает всего шестое место в турнирной таблице Примеры, находясь на расстоянии одной победы от четвертой строки.

В трех последних турах чемпионата «матрасникам» удалось набрать всего одно очко, сыграв вничью дома с «Леганесом» (0:0), а также они на этом отрезке уступали на выезде «Эйбару» (0:2) и мадридскому «Реалу» (0:1).

«Гранада» идет десятой в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая своему предстоящему противнику шесть пунктов.

В году «красно-белые» в чемпионате дважды проигрывали на выезде, а дома добыли две виктории. Причем в гостях они уступали «Барселоне» (0:1) и «Севилье» (0:2), а победы были добыты над «Мальоркой» (1:0) и «Эспаньолом» (2:1) в последнем туре.

«Атлетико» после провального отрезка, отбросивший мадридцев на шестую позицию, обязан брать дома три очка в игре с середняком.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.44.

«Марсель» — «Тулуза»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур

«Марсель» закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея перевес перед ближайшим преследователем в шесть очков, но сильно уступает лидеру.

На данный момент у «южан» 12-матчевая беспроигрышная серия в первенстве, где было девять викторий. В последнем туре они в гостях одолели «Сент-Этьен» (2:0), завершив четвертый матч подряд без пропущенных мячей.

«Тулуза» замыкает турнирную таблицу Лиги 1, добыв только три победы за весь чемпионат, последняя из которых была одержана в середине октября.

В прошлом туре первенства «фиолетовые» дома проиграли «Страсбуру» (0:1), а перед этим была нулевая ничья на выезде с «Амьеном».

Коллективы находятся в разных весовых категориях, и в предстоящем матче вряд ли можно ожидать какой-либо интриги.

Ставка: победа «Марселя» с форой (-1)за 1.53.

Итоговый коэффициент — 3.96. 0