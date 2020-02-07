Экспресс дня 7 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

В чемпионатах Испании, Италии и Германии 7 февраля состоятся стартовые поединки очередных туров.

«Рома» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

«Рома» идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая четвертому месту только по дополнительным показателям.

За последнее время «волки» победили лишь в одной игре из пяти в рамках Серии А, проиграв в этом отрезке в трех из них. В прошлом туре римляне в гостях потерпели поражение от «Сассуоло» (2:4).

«Болонья» расположилась на 11 позиции в турнирной таблице Серии А, отставая от шестой еврокубковой строки всего лишь на два очка.

В семи последних турах первенства команда потерпела всего одно поражение, оказавшись на выезде слабей «Торино» (0:1). В предыдущем матче была домашняя виктория над «Брешией» (2:1), ставшая второй подряд.

«Рома» в последнее время находится не в лучшей форме, а «Болонья» в неплохих кондициях, и должна дать римлянам бой.

Ставка: победа «Болоньи» с форой (+2) за 1.31.

«Айнтрахт» — «Аугсбург»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 21-й тур

«Айнтрахт» на данный момент в турнирной таблице Бундеслиги занимает всего 11 строчку, существенно отставая от первой шестерки.

В новом году «орлы» набрали семь очков в трех играх. Сперва они поочередно обыгрывали «Хоффенхайм» (2:1) и «РБ Лейпциг» (2:0), а в прошлом туре на выезде сыграли вничью с «Фортуной» (1:1).

«Аугсбург» в обходит предстоящего соперника на один балл, находясь на десятой позиции турнирной таблице чемпионата Германии.

После паузы «фуггеры» сперва дважды проиграли, и только в прошлом туре сумели прервать негативную серию, переиграв на домашнем поле «Вердер» (2:1).

«Айнтрахт» уверенно начал вторую половину чемпионата, и на домашнем поле должен одолеть гостей из Аугсбурга.

Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.80.

«Алавес» — «Эйбар»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

«Алавес» с 24 зачетными баллами находится на 16 месте в турнирной таблице чемпионата Испании, оторвавшись на шесть пунктов от зоны вылета.

За последние четыре игры «славные» проиграли лишь раз, уступив дома 1:2 «Вильярреалу». В последнем матче они в гостях поделили очки с «Севильей» (1:1).

«Эйбар» имеет одинаковое количество очков с предстоящим оппонентом, но идет строкой ниже из худшей разницы мячей.

В прошлом же туре «оружейники» в родных стенах разошлась миром с «Бетисом» со счетом 1:1, а до этого была нулевая ничья на выезде с «Сельтой».

Прогнозируем, что на своей арене «Алавес» не проиграет соседу по турнирной таблице.

Ставка: 1Х за 1.40.

Итоговый коэффициент — 3.30. 0