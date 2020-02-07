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    Экспресс дня 7 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 7 февраля
    Лоренцо Пеллегрини
    В чемпионатах Испании, Италии и Германии 7 февраля состоятся стартовые поединки очередных туров.

    «Рома» — «Болонья»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

    «Рома» идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая четвертому месту только по дополнительным показателям.

    За последнее время «волки» победили лишь в одной игре из пяти в рамках Серии А, проиграв в этом отрезке в трех из них. В прошлом туре римляне в гостях потерпели поражение от «Сассуоло» (2:4).

    «Болонья» расположилась на 11 позиции в турнирной таблице Серии А, отставая от шестой еврокубковой строки всего лишь на два очка.

    В семи последних турах первенства команда потерпела всего одно поражение, оказавшись на выезде слабей «Торино» (0:1). В предыдущем матче была домашняя виктория над «Брешией» (2:1), ставшая второй подряд.

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    • «Рома» в последнее время находится не в лучшей форме, а «Болонья» в неплохих кондициях, и должна дать римлянам бой.

    Ставка: победа «Болоньи» с форой (+2) за 1.31.

    «Айнтрахт» — «Аугсбург»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 21-й тур

    «Айнтрахт» на данный момент в турнирной таблице Бундеслиги занимает всего 11 строчку, существенно отставая от первой шестерки.

    В новом году «орлы» набрали семь очков в трех играх. Сперва они поочередно обыгрывали «Хоффенхайм» (2:1) и «РБ Лейпциг» (2:0), а в прошлом туре на выезде сыграли вничью с «Фортуной» (1:1).

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    «Аугсбург» в обходит предстоящего соперника на один балл, находясь на десятой позиции турнирной таблице чемпионата Германии.

    После паузы «фуггеры» сперва дважды проиграли, и только в прошлом туре сумели прервать негативную серию, переиграв на домашнем поле «Вердер» (2:1).

    «Айнтрахт» уверенно начал вторую половину чемпионата, и на домашнем поле должен одолеть гостей из Аугсбурга.

    Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.80.

    «Алавес» — «Эйбар»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

    «Алавес» с 24 зачетными баллами находится на 16 месте в турнирной таблице чемпионата Испании, оторвавшись на шесть пунктов от зоны вылета.

    За последние четыре игры «славные» проиграли лишь раз, уступив дома 1:2 «Вильярреалу». В последнем матче они в гостях поделили очки с «Севильей» (1:1).

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    • «Эйбар» имеет одинаковое количество очков с предстоящим оппонентом, но идет строкой ниже из худшей разницы мячей.

    В прошлом же туре «оружейники» в родных стенах разошлась миром с «Бетисом» со счетом 1:1, а до этого была нулевая ничья на выезде с «Сельтой».

    Прогнозируем, что на своей арене «Алавес» не проиграет соседу по турнирной таблице.

    Ставка: 1Х за 1.40.

    Итоговый коэффициент — 3.30. 0

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    Экспресс дня 7 февраля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
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