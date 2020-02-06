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    Все новости спорта

    Пройдут ли «Барса» и «Реал» в полуфинал Кубка Короля?

    Экспресс дня 6 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 6 февраля
    «Реал»
    В Испании пройдут два четвертьфинальных кубковых матча, а в Бельгии состоится один матч полуфинальной стадии.

    «Атлетик» — «Барселона»

    Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала

    «Атлетик» преодолел уже четыре этапа в этом розыгрыше Кубка Короля. На первых двух этапах баски не испытали проблем, а затем они выходили победителями только после серии послематчевых пенальти.

    В Примере клуб из Бильбао занимает в турнирной таблице лишь девятую строчку. В последнем туре чемпионата они в родных стенах проиграли «Хетафе» (0:2).

    «Барселона» в текущем кубковом розыгрыше прошла только два этапа. В 1/16 финала она одолела третьелиговую «Ибицу» (2:1) в гостях, а затем разгромила дома «Леганес» (5:0).

    В турнирной таблице чемпионата Испании каталонцы идут вторыми, уступая первому «Реалу» три зачетных пункта. Накануне они одержали непростую викторию над «Леванте» (2:1) дома.

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    • На своей арене «Атлетик» выступает сильно. И если баски у проиграют каталонцам, то не крупно. Ставим на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Атлетика» с форой (+1,5) за 1.31.

    «Реал» — «Реал Сосьедад»

    Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала

    «Реал» на прошлых двух стадиях Кубка одержал две уверенные победы, поочередно переиграв в выездных встречах представителей низших дивизионов.

    У «сливочных» на данный момент 21-матчевая беспроигрышная серия. В Примере они первые. В своей последней игре «Королевский клуб» дома обыграл «Атлетико» со счетом 1:0.

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    «Реал Сосьедад» очень уверенно добрался до 1/4 финала Кубка, выиграв четыре встречи с разницей не меньше двух мячей.

    В чемпионате страны «сине-белые» находятся на восьмой позиции. На выходных они проиграли в рамках первенства на выезде аутсайдеру «Леганесу» со счетом 1:2.

    Прогнозируем, что мадридский гранд одержит победу еще по итогам основного времени.

    Ставка: победа «Реала» за 1.45.

    «Кортрейк» — «Антверпен»

    Футбол. Кубок Бельгии. 1/2 финала. Ответный матч

    В первом поединке этих команд, который прошел на поле «Антверпена», была зафиксирована ничья со счетом 1:1. При этом хозяева смогли отыграться только в последней 10-минутке.

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    • До полуфинала «Кортрейк» выбил троих соперников, одержав в последних двух стадиях минимальные победы. В чемпионате команда идет 12-й.

    «Атнтверпен» также преодолел три раунда в этом кубковом соревновании, но первые два этапа команда прошла только по итогам овертайма и послематчевых пенальти.

    В чемпионате Бельгии команда находится на третьей позиции, но аж на 13 очков она отстает от лидера первенства в лице «Брюгге».

    У «Антверпена» более сильный подбор футболистов, поэтому ставим на проход гостей.

    Ставка: проход «Антверпена» за 1.55.

    Итоговый коэффициент — 2.94. 0

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