Экспресс дня 6 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

В Испании пройдут два четвертьфинальных кубковых матча, а в Бельгии состоится один матч полуфинальной стадии.

«Атлетик» — «Барселона»

Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала

«Атлетик» преодолел уже четыре этапа в этом розыгрыше Кубка Короля. На первых двух этапах баски не испытали проблем, а затем они выходили победителями только после серии послематчевых пенальти.

В Примере клуб из Бильбао занимает в турнирной таблице лишь девятую строчку. В последнем туре чемпионата они в родных стенах проиграли «Хетафе» (0:2).

«Барселона» в текущем кубковом розыгрыше прошла только два этапа. В 1/16 финала она одолела третьелиговую «Ибицу» (2:1) в гостях, а затем разгромила дома «Леганес» (5:0).

В турнирной таблице чемпионата Испании каталонцы идут вторыми, уступая первому «Реалу» три зачетных пункта. Накануне они одержали непростую викторию над «Леванте» (2:1) дома.

На своей арене «Атлетик» выступает сильно. И если баски у проиграют каталонцам, то не крупно. Ставим на хозяев с форой.

Ставка: победа «Атлетика» с форой (+1,5) за 1.31.

«Реал» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала

«Реал» на прошлых двух стадиях Кубка одержал две уверенные победы, поочередно переиграв в выездных встречах представителей низших дивизионов.

У «сливочных» на данный момент 21-матчевая беспроигрышная серия. В Примере они первые. В своей последней игре «Королевский клуб» дома обыграл «Атлетико» со счетом 1:0.

«Реал Сосьедад» очень уверенно добрался до 1/4 финала Кубка, выиграв четыре встречи с разницей не меньше двух мячей.

В чемпионате страны «сине-белые» находятся на восьмой позиции. На выходных они проиграли в рамках первенства на выезде аутсайдеру «Леганесу» со счетом 1:2.

Прогнозируем, что мадридский гранд одержит победу еще по итогам основного времени.

Ставка: победа «Реала» за 1.45.

«Кортрейк» — «Антверпен»

Футбол. Кубок Бельгии. 1/2 финала. Ответный матч

В первом поединке этих команд, который прошел на поле «Антверпена», была зафиксирована ничья со счетом 1:1. При этом хозяева смогли отыграться только в последней 10-минутке.

До полуфинала «Кортрейк» выбил троих соперников, одержав в последних двух стадиях минимальные победы. В чемпионате команда идет 12-й.

«Атнтверпен» также преодолел три раунда в этом кубковом соревновании, но первые два этапа команда прошла только по итогам овертайма и послематчевых пенальти.

В чемпионате Бельгии команда находится на третьей позиции, но аж на 13 очков она отстает от лидера первенства в лице «Брюгге».

У «Антверпена» более сильный подбор футболистов, поэтому ставим на проход гостей.

Ставка: проход «Антверпена» за 1.55.

Итоговый коэффициент — 2.94. 0