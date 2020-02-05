Экспресс дня 5 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

В Италии пройдет перенесенный поединок, а во Франции состоятся матчи 23-го игрового дня.

«Лацио» — «Верона»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 17-й тур

«Лацио» на данный момент находится на третьем месте в турнирной таблице Серии А. В случае успеха в предстоящей игре римляне поднимутся на вторую позицию.

В 13 последних турах «орлы» 12 раз побеждали, сыграв вничью только в дерби с «Ромой» (1:1). В своем последнем матче они разгромили в родных стенах СПАЛ (5:1).

«Верона» расположилась в турнирной таблице чемпионата Италии на девятой строчке, всего на два балла отставая от шестого места.

На данный момент у веронцев 6-матчевая беспроигрышная серия в первенстве, где они по три раза победили и разошлись миром. В предыдущем туре они в гостях поделили очки с «Миланом» (1:1).

Обе команды подходят находятся в хорошей форме, но римляне все-таки сильней.

Ставка: победа «Лацио» за 1.42.

«Лион» — «Амьен»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур

«Лион» в турнирной таблице чемпионата Франции идет шестым, отставая от третьего лигачемпионовского места уже на восемь очков.

Накануне «ткачи» уступили в гостях «Ницце» со счетом 1:2, прервав тем самым свою 9-матчевую беспроигрышную серию, где только три игры пришлось на первенство.

«Амьен» расположился в зоне переходных матчей в турнирной таблице Лиги 1, на 18 месте, опережая лишь на балл зону прямого вылета.

В рамках чемпионата «единороги» не могут победить уже в десяти встречах подряд, проиграв в этом отрезке в семи играх. В прошлом туре они сыграли 0:0 дома с «Тулузой».

«Лион», который стремится закончить чемпионат а зоне Лиги чемпионов, не должен испытать проблем с одним из аутсайдеров первенства.

Ставка: победа «Лиона» за 1.31.

«Монпелье» — «Мец»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур

«Монпелье» находится на пятой позиции в турнирной таблице Лиги 1, однако четвертой строке он проигрывает всего лишь один пункт.

До минувшего тура, в котором «паладины» были разгромлены в Париже ПСЖ со счетом 0:5, они неизменно побеждали в трех матчах первенства подряд.

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«Мец» расположился на 16 строчке в турнирной таблице французского первенства, уже значительно оторвавшись от зоны вылета (на семь пунктов).

Команда вышла победителем в своих последних трех встречах, а беспроигрышная серия на данный момент насчитывает уже пять встреч. В прошлом туре дома был обыгран 3:1 «Сент-Этьен».

После провального поединка в Париже, «паладины» дома будут стараться взять реабилитироваться и как минимум не должны проиграть.

Ставка: 1Х за 1.23.

Итоговый коэффициент — 2.28. 0