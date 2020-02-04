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    ПСЖ снова победит?

    Экспресс дня 4 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 4 февраля
    Килиан Мбаппе
    Во вторник, 4 февраля, в чемпионате Франции пройдут три поединка 23-го игрового дня.

    «Нант» — ПСЖ

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур

    «Нант» после 22 туров идет на девятой позиции в турнирной таблице Лиги 1, но отстает от четвертого места всего на два очка.

    На данный момент у «канареек» 3-матчевая проигрышная серия, где две игры пришлись на чемпионат. В последнем проведенном поединке они на выезде оказались слабей «Ренна» (2:3).

    ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея отрыв от второй позицией аж в 12 баллов.

    Парижане в десяти последних турах Лиги 1 девять раз победили и раз сыграли вничью. В минувшем игровом дне они на домашней арене разгромили «Монпелье» со счетом 5:0.

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    • «Нант» сейчас находится не в лучших кондициях, поэтому лидер не должен испытать проблем в этом матче.

    Ставка: победа ПСЖ за 1.37.

    «Монако» — «Анже»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур

    «Монако» расположился на 13 позиции в турнирной таблице Лиги 1, однако от четвертой позиции монегаски отстают всего на пять баллов.

    Вот уже три игры подряд «Монако» уходит с поле ни с чем. Непосредственно в чемпионате в этот период они уступили по 1:3 дома «Страсбуру» и на выезде «Ниму» в последнем туре.

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    «Анже» в турнирной таблице чемпионата Франции находится на 12-й строке, имея на один пункт больше, чем его предстоящий противник.

    «Черно-белые» не побеждают в рамках Лиги 1 уже в трех встречах подряд, сыграв два раза вничью при одном поражение, которое состоялось в минувшем туре дома от «Реймса» (1:4).

    При своих фанах монегаски должны прервать серию поражений. Как минимум они не должны проиграть.

    Ставка: 1Х за 1.28.

    «Лилль» — «Ренн»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур

    «Лилль» накануне прервал серию из трех поражений, переиграв в гостевой встрече «Страсбур» со счетом 2:1.

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    Эта виктория позволила «догам» подняться на четвертую позицию в турнирной таблице Лиги 1, но от третьего места, где находится их предстоящий противник, они отстают не шесть пунктов.

    «Ренн» не знает горечи поражений во французском первенстве уже в трех играх подряд, победив в этом отрезке в двух играх при одном ничейном исходе.

    Один из выигрышей пришелся на матч предыдущего тура над «Нантом» (3:2) на своей территории. Второй строке бретонцы уступают только три очка.

    «Доги» на своей арене играют сильно. Ставим на непроигрыш хозяев.

    Ставка: 1Х за 1.31.

    Итоговый коэффициент — 2.29. 0

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