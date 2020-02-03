Экспресс дня 3 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

В Серии А продет заключительный матч 22-го тура, а во вторых дивизионах Германии и Франции пройдут поединки очередных туров.

«Сампдория» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии

«Сампдория» с 20 очками идет в турнирной таблице Серии А на 16 строчке, и опережая зону вылета на пять баллов.

В предыдущем туре генуэзцы сыграли 0:0 в родных стенах с «Сассуоло», а матчем ранее были разгромлены в Риме «Лацио» со счетом 1:5, а перед этим с таким же результатом дома одолели «Брешию».

«Наполи» с 27 баллами на данный момент находится на 11 позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от зоны еврокубков на пять пунктов.

В прошлом туре чемпионата неаполитанцы дома сумели обыграть «Ювентус» (2:1), но эта победа стала для них всего второй за 12 последних встреч первенства.

Оба коллектива проводят неудачный сезон, но гости все же имеют более сильный подбор исполнителей.

Ставка: Х2 за 1.25.

«Бохум» — «Гамбург»

Футбол. Чемпионат Германии

«Бохум» в турнирной таблице второй Бундеслиги идет только 15, опережая всего на один балл зону прямого вылета.

На прошлой неделе «Бохум» проиграл на выезде лидирующей «Арминии» со счетом 0:2, а туром ранее команда уступила 2:3 в родных стенах «Ян Регенсбург».

«Гамбург» на текущий момент занимает третье место, но в случае успеха поднимется на вторую строку и только один балл будет уступать лидеру.

В своем последнем матче гамбургцы крупно обыграли на на своей арене «Нюрнберг» со счетом 4:1, т.с. прервав 4-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате.

В этом поединке рекомендуем поставить на гостей, но с форой.

Ставка: победа «Гамбурга» с форой 0 за 1.38.

«Гренобль» — «Гавр»

Футбол. Чемпионат Франции

В турнирной таблице второй французской лиги «Гренобль» находится на десятой позиции, уступая семь баллов зоне плей-офф (пятая позиция).

«Гренобль» не проигрывает в двух последних встречах. В этом отрезке команда сыграла дома 0:0 с «Шамбли» и повергла в гостях 2:1 «Труа».

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«Гавр» находится на шестой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф всего лишь на один пункт.

За минувшее четыре поединка «Гавр» дважды сыграл вничью и две встречи выиграл, пропустив в этом отрезке только один гол, но правда и забил всего три.

Эти коллективы не отличаются высокой результативностью. Прогнозируем, что предстоящий матч будет «низовым».

Ставка: ТМ 2,5 за 1.53.

Итоговый коэффициент — 2.63. 0