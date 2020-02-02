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    «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» порадуют результативностью?

    Экспресс дня 2 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 2 февраля
    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
    В воскресенье, 2 февраля, в чемпионатах Англии, Испании и Италии пройдет ряд поединков.

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

    «Тоттенхэм» после 24 матчей занимает шестую строку в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвертого места на шесть баллов.

    В прошлом туре Премьер-лиги «шпоры» в родных стенах одолели «Норвич» (2:1). Этой викторией лондонцы прервали 4-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, где они дважды сыграли вничью и столько же игр проиграли.

    «Манчестер Сити» идет вторым в турнирной таблице АПЛ, но первому «Ливерпулю» уступает аж 19 зачетных пунктов.

    «Горожане» за последние игры первенства победили в четырех из них при одном ничейном исходе. Накануне они уступили 0:1 «Манчестер Юнайтед» в Кубке Лиги, но все равно пробились в финал. А перед эти разгромили 4:0 «Фулхэм» в Кубке Англии.

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    • Зачастую эти команды играют между собой результативно. Думаем, что и этот поединок будет «верховым».

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.51.

    «Барселона» — «Леванте»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

    «Барселона» перед стартом 22 тура идет второй в турнирной таблице Примеры, отставая от первого «Реала» на три балла.

    Каталонцы за последние пять матчей чемпионата победили только дважды. Неделю назад «сине-гранатовые» в гостях проиграли 0:2 «Валенсии», после чего они в Кубке страны разгромили дома «Леганес» со счетом 5:0.

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    «Леванте» находится на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая зону вылета аж на девять пунктов.

    «Лягушки» уступили в своих последних трех играх. В Примеры они потерпели домашнее поражение от «Алавеса» (0:1) и гостевое от «Осасуны» (0:2). Между этими встречами они были выбиты из Кубка Испании «Севильей» (1:3).

    В игре первого круга «Леванте» неожиданно обыграл дома «Барсу» (3:1). Теперь каталонцы будут жаждать реванша.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 1.44.

    «Ювентус» — «Фиорентина»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур

    «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, обходя второе место в лице миланского «Интера» на три очка.

    В прошлом туре Серии А «Старая синьора» потерпела на выезде поражение от «Наполи» (1:2), прервавшее ее победную серию, состоящую на тот момент из пяти игр подряд.

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    • «Фиорентина» на данный момент в турнирной таблице Серии А идет 13-й, опережая с 10-очковым отрывом опасную зону.

    «Фиалки» в чемпионате вот уже четыре тура идут без поражений, по два раза победив и разойдясь миром на этом этапе. На днях они вылетели из Кубка страны, уступив на выезде «Интеру» (1:2).

    Прогнозируем, что «Юве», проигравший в прошлом туре чемпионата, теперь победит, прервав т.с. беспроигрышную серию «фиалок».

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.35. 0

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