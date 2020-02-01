Экспресс дня 1 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 1 февраля, пройдут поединки в чемпионатах Англии и Испании, а также московский «Локомотив» стартует в Кубке «Матч Премьер».

«Лестер» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии. 25-й тур

«Лисы» набрали 48 очков за 24 тура и идут третьими в турнирной таблице УПЛ, опережая предстоящего соперника на 8 пунктов.

В последнее время команда Брендана Роджерса растеряла форму. После ничьей с «Астон Виллой» в Кубке лиги (1:1) «синие» дважды уступили в АПЛ — «Саутгемптону» (1:2) и «Бернли» (1:2). Тем не менее, в прошлом туре «Лестеру» удалось дома разгромить «Вест Хэм» — 4:1.

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«Челси» набрал 40 очков и идет четвертым, что сложно было ожидать перед стартом сезона. Команду только принял Фрэнк Лэмпард, из новичков — только молодежь, но тренерскому штабу удалось раскрыть потенциал коллектива и «выстрелить».

В 2020-м году «аристократы» провели шесть игр, одержали три победы при одном поражении и двух ничьих. В последних трех поединках АПЛ лондонцы обыграли «Бернли» (3:0), уступили «Ньюкаслу» (0:1) и разошлись миром с «Арсеналом» (2:2).

Обе команды имеют шанс на успех, а еще они любят открытый футбол, поэтому ждем голов.

Ставка: голы в обоих таймах за 1.63.

«Реал» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании. 22-й тур

Зинедин Зидан все-таки сумел оживить «Реал» — коллектив научился играть мощно без Роналду, а серия без поражений длится уже двадцать поединков во всех турнирах, начиная с 19 октября.

Кроме того, последние четыре игры «Реал» выиграл. В рамках серии «сливочные» в Ла Лиге обыграли «Севилью» (2:1) и «Вальядолид» (1:0). А в Кубке Испании «Реал» прошел «Унионистас Саламанку» (3:1) и «Сарагосу» (4:0).

Благодаря осечке «Барселоны» команда Зидана стала единоличным лидером Примеры, набрав 46 очков и опережая каталонцев на три пункта. На «Бернабеу» команда в этом сезоне не проигрывает вовсе.

«Атлетико» переживает кризис. Команда Диео Симеоне не может выиграть четыре поединка подряд, а в Кубке Испании умудрилась вылететь от «Культураль Леонесе» — 1:2. В прошлом туре Примеры «Атлетико» разошелся миром с «Леганесом» — 0:0.

«Матрасники» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

Несмотря на нынешнюю форму подопечных Симеоне, такие игры всегда проходят в максимальном напряжении, ведь это мадридское дерби. «Реал» врядли проиграет на своем поле, но и крупной победы ждать не стоит.

Ставка: победа «Реала» в один мяч или ничья за 1.76.

«Локомотив» — «Партизан»

Футбол. Кубок «Матч Премьер»

«Локо» давно не может победить. Команда Юрия Семина еще до перерыва проиграла четыре матча подряд — дважды в Лиге чемпионов и дважды в РПЛ. Кроме того, в последних трех играх чемпионата России «Локо» пропускал минимум дважды.

Главной новостью последнего времени стал трансфер нападающего комнады Федора Смолова в «Сельту». Теперь тренерский штаб будет думать, кем заменить лидера. Вполне вероятно, что еще будет усиление.

В январе «железнодорожники» провели три товарищеских встречи — две ничьи и поражение от «Осиека» (0:2).

«Партизан» закончил первую половину сезона победой над «Радником» (2:1) в чемпионате Сербии, после чего был длительный отпуск.

Первый товарищеский матч команда провела только 22 января, когда разошлась миром с «Краковией» — 1:1. В 4 из 5 поединков «Партизан» забивал не менее двух мячей. Однако команда пропускала во всех пяти последних играх.

«Локо» в последнее время много пропускает, но и «Партизан» — далеко не идеальная команда в защите.

Ставка: обе команды забьют за 1.81.

Итоговый коэффициент — 5.19. 0