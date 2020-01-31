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    Все новости спорта

    Отберет ли «Герта» очки у «Шальке»?

    Экспресс дня 31 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 31 января
    Юрген Клинсман
    В пятницу, 31 января, в чемпионатах Германии, Португалии и Голландии пройдут стартовые поединки очередных туров.

    «Герта» — «Шальке»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 20-й тур

    «Герта» после 19 туров занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Германии. В шести последних матчах Бундеслиги берлинцы потерпели только одно поражение, уступив в родных стенах «Баварии» (0:4).

    Еще в этом отрезке «старая дама» три раза выиграла и два раза расходилась миром. В последнем своем матче она на выезде одолела 2:1 «Вольфсбург».

    «Шальке» идет шестым в турнирной таблице Бундеслиги, но от четвертого места отстает всего на три балла.

    В прошлом туре «кобальтовые» в гостях разгромно проиграли «Баварии» (0:5), а до этого они в четырех встречах подряд не проигрывали (две победы и две ничьи).

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    • «Герта» в последнее время выступает неплохо, проиграв только «Баварии». Наверняка дома она не проиграет гельзенкирхенцам.

    Ставка: 1Х за 1.50.

    «Бенфика» — «Белененсеш»

    Футбол. Чемпионат Португалии. 19-й тур

    «Бенфика» является лидером чемпионата Португалии, опережая ближайшего преследователя на семь очков. В 18 играх лиссабонцы победили в 17 из них при одном поражении.

    Единственное поражение состоялось в первенстве еще в конце августа, дома от «Порту» (0:2). В минувшем туре «орлы» в гостях одолели «Пасуш де Феррейра» со счетом 2:0.

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    «Белененсеш» находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, опережая всего на четыре пункта зону вылета.

    В минувшем игровом дне команда дома переиграла 17-й «Портимоненси» (2:1), тем самым прервав серию из четырех поражений подряд.

    У лидера первенства не должно быть никаких проблем с одним из аутсайдеров.

    Ставка: победа «Бенфики» с форой (-2) за 1.42.

    «АЗ Алкмар» — «Валвейк»

    Футбол. Чемпионат Голландии. 21-й тур

    «АЗ Алкмар» находится на второй позиции в голландской Эредивизии, уступая первому «Аяксу» всего лишь три зачетных пункта.

    Все прогнозы на футбол

    «Сырные фермеры» за последние пять встреч чемпионата проиграли в двух встречах при трех викториях. В своей последней игре они на выезде одолели «Херенвен» со счетом 2:1.

    «Валвейк» с 11 очками расположился на самом дне в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от безопасной позиции аж на восемь пунктов.

    Аутсайдер одержал лишь одну викторию за последние пять встреч, еще в четырех играх он проиграл. В прошлом туре было домашнее поражение от 15-го «Венло» (1:2).

    Прогнозируем, что АЗ при своих зрителях крупно обыграет аутсайдера.

    Ставка: победа АЗ с форой (-2) за 1.77.

    Итоговый коэффициент — 3.77. 0

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    Экспресс дня 31 января. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.77
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