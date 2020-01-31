Экспресс дня 31 января. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 31 января, в чемпионатах Германии, Португалии и Голландии пройдут стартовые поединки очередных туров.

«Герта» — «Шальке»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 20-й тур

«Герта» после 19 туров занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Германии. В шести последних матчах Бундеслиги берлинцы потерпели только одно поражение, уступив в родных стенах «Баварии» (0:4).

Еще в этом отрезке «старая дама» три раза выиграла и два раза расходилась миром. В последнем своем матче она на выезде одолела 2:1 «Вольфсбург».

«Шальке» идет шестым в турнирной таблице Бундеслиги, но от четвертого места отстает всего на три балла.

В прошлом туре «кобальтовые» в гостях разгромно проиграли «Баварии» (0:5), а до этого они в четырех встречах подряд не проигрывали (две победы и две ничьи).

«Герта» в последнее время выступает неплохо, проиграв только «Баварии». Наверняка дома она не проиграет гельзенкирхенцам.

Ставка: 1Х за 1.50.

«Бенфика» — «Белененсеш»

Футбол. Чемпионат Португалии. 19-й тур

«Бенфика» является лидером чемпионата Португалии, опережая ближайшего преследователя на семь очков. В 18 играх лиссабонцы победили в 17 из них при одном поражении.

Единственное поражение состоялось в первенстве еще в конце августа, дома от «Порту» (0:2). В минувшем туре «орлы» в гостях одолели «Пасуш де Феррейра» со счетом 2:0.

«Белененсеш» находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, опережая всего на четыре пункта зону вылета.

В минувшем игровом дне команда дома переиграла 17-й «Портимоненси» (2:1), тем самым прервав серию из четырех поражений подряд.

У лидера первенства не должно быть никаких проблем с одним из аутсайдеров.

Ставка: победа «Бенфики» с форой (-2) за 1.42.

«АЗ Алкмар» — «Валвейк»

Футбол. Чемпионат Голландии. 21-й тур

«АЗ Алкмар» находится на второй позиции в голландской Эредивизии, уступая первому «Аяксу» всего лишь три зачетных пункта.

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«Сырные фермеры» за последние пять встреч чемпионата проиграли в двух встречах при трех викториях. В своей последней игре они на выезде одолели «Херенвен» со счетом 2:1.

«Валвейк» с 11 очками расположился на самом дне в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от безопасной позиции аж на восемь пунктов.

Аутсайдер одержал лишь одну викторию за последние пять встреч, еще в четырех играх он проиграл. В прошлом туре было домашнее поражение от 15-го «Венло» (1:2).

Прогнозируем, что АЗ при своих зрителях крупно обыграет аутсайдера.

Ставка: победа АЗ с форой (-2) за 1.77.

Итоговый коэффициент — 3.77. 0